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"Этот хруст слышали все!" Страшная травма на ЧМ: канадца унесли на носилках - РИА Новости Спорт, 19.06.2026
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Футбол
 
10:40 19.06.2026 (обновлено: 12:31 19.06.2026)
"Этот хруст слышали все!" Страшная травма на ЧМ: канадца унесли на носилках

Футболисту сборной Канады Коне сломали ногу во время матча ЧМ-2026

© AP Photo / Abbie ParrТравма Исмаэля Коне
Травма Исмаэля Коне - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© AP Photo / Abbie Parr
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МАКСДзен
Андрей Сенченко
Андрей Сенченко
Корреспондент РИА Новости Спорт
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Чемпионат мира по футболу 2026 года омрачился жуткой травмой. Полузащитник сборной Канады получил страшный перелом ноги. Футболиста отправили в больницу, мундиаль для него завершен.

Нога жутко вывернулась

В матче второго тура группового этапа между сборными Канады и Катара полузащитник "кленовых" Исмаэль Коне получил открытый перелом ноги после столкновения с опорным хавбеком катарской команды Ассимом Мадибо.
ЧМ по футболу 2026
19 июня 2026 • начало в 01:00
Завершен
Канада
6 : 0
Катар
16‎’‎ • Кайл Ларин
29‎’‎ • Джонатан Дэвид
45‎’‎ • Джонатан Дэвид
64‎’‎ • Натан Салиба
75‎’‎ • Мохаммед Аль-Маннаи (А)
90‎’‎ • Джонатан Дэвид
(Натан Салиба)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Эпизод произошел на первых минутах второго тайма. Коне контролировал мяч на левом фланге и в момент, когда собирался сделать передачу на партнера, получил удар сзади по левой ноге от Мадибо. Удар пришелся в район чуть ниже икроножной мышцы.
© REUTERS / Albert GeaТравма Исмаэля Коне
Травма Исмаэля Коне - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© REUTERS / Albert Gea
Травма Исмаэля Коне
Канадец тут же рухнул на газон и схватился за ногу, которая жутко вывернулась и оказалась в неестественном положении. Увиденное шокировало всех, тут же вспыхнула массовая потасовка. Игроки сборной Канады были крайне недовольны действиями Мадибо — по их мнению, в нарушении правил с его стороны не было никакой необходимости.
Сам полузащитник сборной Катара схватился за голову и был сильно напуган. После просмотра видеоповтора эпизода главный арбитр матча Кристиан Гарай из Чили показал Мадибо красную карточку. Для катарцев это удаление стало уже вторым за игру — встречу они завершили вдевятером.
© REUTERS / Lee SmithАссим Мадибо
Ассим Мадибо - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© REUTERS / Lee Smith
Ассим Мадибо
Позднее журналист Фабрицио Романо сообщил, что канадцу диагностировали переломы малоберцовой и большеберцовой костей. Поле футболист покинул на носилках и в кислородной маске. Болельщики на трибунах стадиона "Би-Си Плэйс" в Ванкувере скандировали его имя, а сам Коне характерным жестом в сторону зрителей поблагодарил их за поддержку. Футболиста оперативно доставили в больницу.
© REUTERS / Agustin MarcarianИсмаэль Коне
Исмаэль Коне - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© REUTERS / Agustin Marcarian
Исмаэль Коне
По данным СМИ, восстановление Коне может затянуться на пять месяцев. Главный тренер канадской сборной Джесси Марш подтвердил, что его подопечному потребуется операция, и сравнил эту ситуацию с травмой Тейджона Бьюкенена, который получил тяжелый перелом большеберцовой кости во время тренировки перед четвертьфиналом Кубка Америки в июле 2024 года:
«
"Мы все слышали этот хруст. Я сразу понял, что это похоже на травму Тейджона. Не думаю, что у нас есть другой игрок, подобный Исмаэлю. Он классный парень, он воплощает дух команды. Исмаэль — важная часть всего, что мы делаем. С ним все будет в порядке".
© AP Photo / Abbie ParrТравма Исмаэля Коне
Травма Исмаэля Коне - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© AP Photo / Abbie Parr
Травма Исмаэля Коне

Реакция

Сразу после матча Ассим Мадибо пришел в раздевалку сборной Катара. Признал вину и извинился. В свою очередь известный американский врач и специалист в области спортивной медицины Джесси Морзе выразил интересное мнение: "В большинстве случаев подобный удар по ноге не привел бы к перелому. Особенно малоберцовой и большеберцовой костей". Доктор предположил, что случившееся может сигнализировать о наличии нарушений в состоянии костной ткани у Коне и что его восстановление после операции может растянуться минимум на полгода.
Самого Коне после игры уже навестили футболисты сборной Канады.
«
"Это было тяжело, особенно в матче, который уже был выигран на тот момент. Нам было очень трудно, ему было очень трудно. Это был тяжелый момент, но нам нужно оставаться командой и сделать это ради него", — отметил нападающий сборной Канады Джонатан Дэвид.
© Фото : Соцсети Мойзе БомбитоИсмаэль Коне в больнице
Исмаэль Коне в больнице - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Фото : Соцсети Мойзе Бомбито
Исмаэль Коне в больнице

Канада отомстила за своего товарища

До страшного эпизода канадская сборная переигрывала катарцев с комфортным счетом 3:0 — в первом тайме отличились Кайл Ларин и оформивший до перерыва дубль Джонатан Дэвид. С 33-й минуты канадцы и вовсе уже играли в большинстве, когда прямую красную карточку за фол последней надежды получил Хомам Аль-Амин. Катарский защитник толкнул убегавшего в штрафную упомянутого Бьюкенена и сорвал тому выход один на один. Арбитр изначально назначил пенальти в ворота сборной Канады, но после вмешательства VAR изменил решение и назначил штрафной удар, а Аль-Амина удалил с поля.
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Что касается удаления Мадибо, то его красная карточка стала уже шестой суммарно на этом чемпионате мира среди всех участников турнира. Только на старте первенства арбитры уже показали больше красных карточек, чем за предыдущие два мундиаля — ЧМ-2018 и ЧМ-2022 — вместе взятые (4).
© REUTERS / Albert GeaЭпизод матча Канада - Катар
Эпизод матча Канада - Катар - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© REUTERS / Albert Gea
Эпизод матча Канада - Катар
После жуткой травмы Коне канадцы не сбавили оборотов и в итоге добыли самую крупную победу на турнире, забив шесть безответных мячей. Для Канады она стала первой в истории на чемпионатах мира. Во втором тайме голом отметился Натан-Дилан Салиба, затем мяч в свои ворота "срезал" Мохамед Аль-Маннаи, а в концовке встречи Дэвид стал автором хет-трика.
ЧМ по футболу 2026
19 июня 2026 • начало в 01:00
Завершен
Канада
6 : 0
Катар
16‎’‎ • Кайл Ларин
29‎’‎ • Джонатан Дэвид
45‎’‎ • Джонатан Дэвид
64‎’‎ • Натан Салиба
75‎’‎ • Мохаммед Аль-Маннаи (А)
90‎’‎ • Джонатан Дэвид
(Натан Салиба)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Салиба свой гол посвятил именно Коне: во время празднования он взял игровую футболку пострадавшего партнера по команде и показал ее номером и фамилией к трибунам.
© REUTERS / Lee SmithНатан Салиба и футболка Исмаэля Коне
Натан Салиба и футболка Исмаэля Коне - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© REUTERS / Lee Smith
Натан Салиба и футболка Исмаэля Коне
Преимущество Канады над Катаром было огромным: по количеству ударов по воротам "кленовые" превзошли соперника 33:2 (11:0 — в створ), а по точным передачам — 535:107 (причем в конце матча в составе сборной Канады в атаку убегал даже голкипер Максим Крепо, которому было весьма скучно у своих ворот).
Благодаря крупной победе подопечные Марша после двух туров сравнялись по набранным очкам (4) с командой Швейцарии и из-за лучшей разницы забитых и пропущенных мячей (7-1) расположились на первом месте в турнирной таблице группы B: Катар с Боснией и Герцеговиной, пока набравшие по одному баллу, занимают третье и четвертое места соответственно. В следующем туре канадцам и швейцарцам, которые проведут очную встречу, достаточно сыграть вничью, чтобы пройти в плей-офф.
© REUTERS / Lee SmithБолельщики сборной Канады
Болельщики сборной Канады - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© REUTERS / Lee Smith
Болельщики сборной Канады
 
ФутболЧМ по футболу 2026КанадаКатарИсмаэль КонеАссим МадибоДжонатан ДэвидМатериалы РИА СпортАвторы РИА Новости Спорт
 
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