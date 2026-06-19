Фролов будет выступать за клуб NCAA "Арканзас Рейзорбэкс"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский баскетболист Илья Фролов продолжит карьеру в команде университета Арканзаса «Арканзас Рейзорбэкс», выступающей в NCAA.
- В сезоне 2025/26 Фролов выступал за молодежную команду мадридского «Реала» и в среднем набирал 13,5 очка, совершал 7,4 подбора и отдавал одну результативную передачу за матч.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Российский баскетболист Илья Фролов продолжит карьеру в команде университета Арканзаса "Арканзас Рейзорбэкс", выступающей в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).
Фролову 18 июня исполнилось 18 лет. В сезоне-2025/26 российский центровой выступал за молодежную команду мадридского "Реала", где его партнером был соотечественник Егор Амосов. В среднем в Liga U Фролов набирал 13,5 очка, совершал 7,4 подбора (лучший результат в команде) и отдавал одну результативную передачу за матч.
"Это был потрясающий визит. Тренер Калипари и весь персонал создали для меня очень гостеприимную и комфортную атмосферу. Тренер Кэл может многому меня научить в игре, и я сделаю все возможное, чтобы помочь ему победить", - приводит слова Фролова после встречи с тренером Джоном Калипари журналист Пол Бьянкарди в соцсети X.