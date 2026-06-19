Фролов будет выступать за клуб NCAA "Арканзас Рейзорбэкс"

"Это был потрясающий визит. Тренер Калипари и весь персонал создали для меня очень гостеприимную и комфортную атмосферу. Тренер Кэл может многому меня научить в игре, и я сделаю все возможное, чтобы помочь ему победить", - приводит слова Фролова после встречи с тренером Джоном Калипари журналист Пол Бьянкарди в соцсети X.