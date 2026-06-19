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ФИФА изменила место расположения фотографов во время гимнов на ЧМ - РИА Новости Спорт, 19.06.2026
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Футбол
 
10:44 19.06.2026
ФИФА изменила место расположения фотографов во время гимнов на ЧМ

ФИФА после просьбы Тухеля изменила расположение фотографов во время гимнов на ЧМ

© Фото : KEYSTONE/Steffen SchmidtЛоготип ФИФА
Логотип ФИФА - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Фото : KEYSTONE/Steffen Schmidt
Логотип ФИФА. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер сборной Англии Томас Тухель пожаловался на скопление фотографов перед тренерским штабом во время гимна, из-за чего он не мог видеть игроков своей команды.
  • ФИФА изменила место расположения фотографов и правила размещения тренерского штаба во время исполнения гимнов на чемпионате мира в США, Канаде и Мексике.
  • Стадион, на котором проходил первый матч англичан, предназначен для американского футбола, из-за чего для укладки газона для футбола пришлось поднимать уровень поля на 1,2 м, что привело к потере пространства за бровкой.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) отреагировала на просьбу главного тренера сборной Англии Томаса Тухеля и изменила место расположения фотографов во время исполнения гимнов на чемпионате мира в США, Канаде и Мексике, сообщает Би-би-си.
В среду сборная Англии стартовала победой над хорватами (4:2) на групповом этапе мирового первенства в США, Канаде и Мексике. После матча Тухель пожаловался на пресс-конференции на скопление фотографов перед тренерским штабом во время гимна, из-за чего специалист не мог видеть игроков своей команды.
По информации источника, ФИФА приняла решение изменить размещение фотографов по примеру других турниров: теперь они могут находиться группой ближе к центральной линии поля, а тренерский штаб во время гимна не обязан оставаться у скамейки запасных, его члены имеют право перемещаться влево или вправо от фотографов для беспрепятственного обзора. При этом Английская футбольная ассоциация (FA) по-прежнему ожидает обсуждения этого вопроса с ФИФА.
Как подчеркивает Би-би-си, стадион, на котором проходил первый матч англичан, предназначен для американского футбола и является домашним для команды "Даллас Ковбойс". Поля арен Национальной футбольной лиги (NFL) меньше по размеру, в связи с чем для укладки газона для футбола пришлось поднимать уровень поля на 1,2 м. Это привело к потере пространства за бровкой и ограничению пространства для тренеров и фотографов.
Следующий матч сборной Англии пройдет 23 июня в Бостоне, команда Тухеля сыграет во втором туре со сборной Ганы.
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