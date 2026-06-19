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Рособрнадзор опроверг сведения об ошибках в заданиях ЕГЭ по информатике - РИА Новости, 19.06.2026
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23:21 19.06.2026
Рособрнадзор опроверг сведения об ошибках в заданиях ЕГЭ по информатике

В Рособрнадзоре опровергли данные о многочисленных ошибках в ЕГЭ по информатике

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУченик, сдающий ЕГЭ по информатике, перед началом экзамена
Ученик, сдающий ЕГЭ по информатике, перед началом экзамена - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Ученик, сдающий ЕГЭ по информатике, перед началом экзамена . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Информация о многочисленных ошибках в материалах ЕГЭ по информатике не подтвердилась, сообщил Рособрнадзор.
  • Выявлена только одна опечатка в примере к заданию 5, которая не влияет на его выполнение.
  • Была проведена оперативная рассылка об этой технической неточности.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Информация о многочисленных ошибках в материалах ЕГЭ по информатике не подтвердилась, выявлена только одна опечатка в примере к заданию 5, которая не влияет на его выполнение, сообщили РИА Новости в пресс-службе Рособрнадзора.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация о возможных неточностях в материалах ЕГЭ по информатике.
«

"Опечатка допущена в примере к заданию 5. Само задание сформулировано корректно и выполнимо. Остальные ошибки и опечатки, о которых писали в социальных сетях, не подтвердились", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после обнаружения опечатки Рособрнадзор оперативно провел рассылку по всем региональным центрам обработки информации и координаторам предметных комиссий о необходимости информирования пунктов проведения экзамена о технической неточности.
"Поскольку типовой пример носит иллюстративный характер, данная техническая неточность не влияет на выполнение задания. Условие задания корректно, задание 5 выполнимо", - говорится в сообщении.
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