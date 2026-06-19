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В "Динамо" рассказали, как принимали решение назначить Шварца - РИА Новости Спорт, 19.06.2026
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Футбол
 
15:28 19.06.2026
В "Динамо" рассказали, как принимали решение назначить Шварца

Ивлев заявил, что "Динамо" проводило консультации перед назначением Шварца

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФутбол. Кубок России. Финал. Матч "Спартак" - "Динамо"
Футбол. Кубок России. Финал. Матч Спартак - Динамо - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Ивлев заявил, что перед назначением Сандро Шварца на пост главного тренера «Динамо» проводились консультации со специалистами.
  • Ролан Гусев был назначен исполняющим обязанности главного тренера после ухода Валерия Карпина, а затем утвержден в качестве главного тренера до конца сезона 2025/26.
  • 22 мая Ролан Гусев покинул пост главного тренера «Динамо» в связи с истечением срока контракта, и в тот же день клуб объявил о возвращении Сандро Шварца.
НОВОГОРСК (Московская область), 19 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Председатель совета директоров московского "Динамо" Александр Ивлев заявил, что перед назначением немца Сандро Шварца на пост главного тренера руководство футбольного клуба проводило консультации со специалистами.
После ухода Валерия Карпина в ноябре 2025 года исполняющим обязанности главного тренера "бело-голубых" был назначен Ролан Гусев. В конце декабря руководство клуба утвердило его в качестве главного тренера до конца сезона-2025/26. 22 мая "Динамо" объявило, что специалист покинул пост главного тренера "бело-голубых" в связи с истечением срока контракта. В тот же день клуб сообщил о возвращении на должность Шварца.
«
"Проводились консультации с экспертами. Знаю, что были люди, которые выступали за то, чтобы оставить Гусева. Не хотел бы вдаваться в детали принятия решения, но подчеркну, что проводились консультации", - сказал Ивлев журналистам.
В прошлом сезоне "Динамо" заняло седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В Кубке России "бело-голубые" дошли до финала пути РПЛ, где уступили "Краснодару" в серии пенальти.
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ФутболРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Динамо МоскваСандро ШварцАлександр Ивлев
 
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