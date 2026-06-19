В "Динамо" не исключили приглашения клуба Роналду на Братский кубок

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Генеральный директор московского "Динамо" Павел Пивоваров в разговоре с РИА Новости не стал исключать возможность приглашения футбольного клуба "Аль-Наср" из Саудовской Аравии, за который выступает португалец Криштиану Роналду, на товарищеский турнир "Братский кубок" в 2027 году.