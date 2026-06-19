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В "Динамо" не исключили приглашения клуба Роналду на Братский кубок - РИА Новости Спорт, 19.06.2026
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Футбол
 
10:10 19.06.2026
В "Динамо" не исключили приглашения клуба Роналду на Братский кубок

"Динамо" может пригласить "Аль-Наср" на "Братский кубок" в 2027 году

© Фото : Пресс-служба ФК "Аль-Наср"Футболист клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду
Футболист клуба Аль-Наср Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Фото : Пресс-служба ФК "Аль-Наср"
Футболист клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генеральный директор московского "Динамо" Павел Пивоваров не исключил возможность приглашения футбольного клуба "Аль-Наср" из Саудовской Аравии на товарищеский турнир "Братский кубок" в 2027 году.
  • Зимой 2025 года председатель совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин уже приглашал "Аль-Наср" принять участие в "Братском кубке", и коммерческий директор клуба из Саудовской Аравии Жорди Дюранте допускал возможность участия команды в этом турнире.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Генеральный директор московского "Динамо" Павел Пивоваров в разговоре с РИА Новости не стал исключать возможность приглашения футбольного клуба "Аль-Наср" из Саудовской Аравии, за который выступает португалец Криштиану Роналду, на товарищеский турнир "Братский кубок" в 2027 году.
Зимой 2025 года занимавший на тот момент пост председателя совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин пригласил "Аль-Наср" принять участие в Братском кубке. Тогда же коммерческий директор клуба из Саудовской Аравии Жорди Дюранте в разговоре с РИА Новости допустил возможность участия команды в этом турнире.
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"Будем работать над развитием Братского кубка", - сказал Пивоваров, отвечая на вопрос о расширении числа участников турнира и возможном приглашении "Аль-Насра" в 2027 году.
Братский кубок проводится с 2023 года. В первом розыгрыше приняли участие "Динамо" и ЦСКА, во втором и третьем к ним присоединились сербские "Партизан" и "ОФК Белград". В 2026 году участником товарищеского турнира впервые станет бразильский "Ботафого".
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