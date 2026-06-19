Мостовой прокомментировал выход Мексики из группы на ЧМ-2026

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой заявил РИА Новости, что выход команды Мексики из группы на чемпионате мира был ожидаемым, так как команда стабильно выступает на групповой стадии турнира.

"Турнир сюрпризов. Уже в первом туре сколько сюрпризов было. Кто бы и что ни говорил, но чемпионат интересный. Везде трибуны полные, праздник. Все радуются, атмосфера праздника - фантастика", - отметил экс-футболист.