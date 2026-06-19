Мостовой прокомментировал выход Мексики из группы на ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Мексики вышла из группы A на чемпионате мира и вышла в 1/16 финала, обыграв сборную Южной Кореи со счетом 1:0.
- Александр Мостовой считает выход сборной Мексики ожидаемым из-за их стабильной игры на групповой стадии чемпионатов мира.
- В первом туре чемпионата мира несколько фаворитов турнира потеряли очки: сборная Испании сыграла вничью с командой Кабо-Верде, а сборная Бразилии — с марокканцами.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой заявил РИА Новости, что выход команды Мексики из группы на чемпионате мира был ожидаемым, так как команда стабильно выступает на групповой стадии турнира.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В четверг мексиканцы в Гвадалахаре обыграли сборную Южной Кореи со счетом 1:0, гарантировали себе первое место в группе A и вышли в 1/16 финала. Сборная Мексики семь раз подряд преодолевала групповую стадию чемпионатов мира с 1994 по 2018 год, но на турнире 2022 года не вышла в плей-офф.
"Мексиканцы и должны были выходить. Они играют на домашнем чемпионате, команда одна из немногих, которая всегда на чемпионатах мира выходит из группы, их стабильная игра. Да и соперники у них были вполне проходимые. Тем более что сейчас новый формат", - сказал Мостовой.
В первом туре сразу несколько фаворитов турнира потеряли очки. Сборная Испании в стартовой игре мундиаля в понедельник сыграла вничью с дебютантом чемпионата мира - командой Кабо-Верде со счетом 0:0. Соборная Бразилии вничью сыграла с марокканцами – 1:1.
"Турнир сюрпризов. Уже в первом туре сколько сюрпризов было. Кто бы и что ни говорил, но чемпионат интересный. Везде трибуны полные, праздник. Все радуются, атмосфера праздника - фантастика", - отметил экс-футболист.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.