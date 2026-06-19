Сборная Канады разгромила команду Катара в матче ЧМ по футболу

Краткий пересказ от РИА ИИ Сборная Канады по футболу победила команду Катара в матче второго тура группового этапа чемпионата мира со счетом 6:0.

В составе сборной Катара два игрока получили прямые красные карточки, что спровоцировало массовую потасовку.

Сборная Канады лидирует в таблице группы с 4 очками, далее идут команды Швейцарии (4), Боснии и Герцеговины (1) и Катара (1).

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Сборная Канады по футболу победила команду Катара в матче второго тура группового этапа чемпионата мира.

Встреча группы B прошла в Ванкувере и завершилась со счетом 6:0. Хет-трик оформил форвард "Ювентуса" Джонатан Дэвид (29, 45+3, 90+2), по мячу забили Кайл Ларин (16) и Натан Салиба (64). На 75-й минуте Мохамед Манай отметился автоголом. В составе сборной Катара прямые красные карточки получили Хомам Ахмед (33) и Ассим Мадибо (51). Последний был удален за грубый фол против Исмаэля Коне, канадского полузащитника унесли с поля на носилках. Нарушение правил спровоцировало массовую потасовку с участием запасных игроков.

Сборная Канады лидирует в таблице группы с 4 очками, далее идут команды Швейцарии (4), Боснии и Герцеговины (1) и Катара (1).

В заключительном туре группового этапа канадцы встретятся со швейцарцами, а сборная Катара сыграет с боснийцами. Обе встречи пройдут 24 июня.