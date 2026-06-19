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Сборная Канады разгромила команду Катара в матче ЧМ по футболу - РИА Новости Спорт, 19.06.2026
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Футбол
 
03:09 19.06.2026
Сборная Канады разгромила команду Катара в матче ЧМ по футболу

Сборная Канады разгромила команду Катара со счетом 6:0 в матче ЧМ по футболу

© РИА НовостиФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости
Футбольный мяч. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Канады по футболу победила команду Катара в матче второго тура группового этапа чемпионата мира со счетом 6:0.
  • В составе сборной Катара два игрока получили прямые красные карточки, что спровоцировало массовую потасовку.
  • Сборная Канады лидирует в таблице группы с 4 очками, далее идут команды Швейцарии (4), Боснии и Герцеговины (1) и Катара (1).
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Сборная Канады по футболу победила команду Катара в матче второго тура группового этапа чемпионата мира.
Встреча группы B прошла в Ванкувере и завершилась со счетом 6:0. Хет-трик оформил форвард "Ювентуса" Джонатан Дэвид (29, 45+3, 90+2), по мячу забили Кайл Ларин (16) и Натан Салиба (64). На 75-й минуте Мохамед Манай отметился автоголом. В составе сборной Катара прямые красные карточки получили Хомам Ахмед (33) и Ассим Мадибо (51). Последний был удален за грубый фол против Исмаэля Коне, канадского полузащитника унесли с поля на носилках. Нарушение правил спровоцировало массовую потасовку с участием запасных игроков.
ЧМ по футболу 2026
19 июня 2026 • начало в 01:00
Завершен
Канада
6 : 0
Катар
16‎’‎ • Кайл Ларин
29‎’‎ • Джонатан Дэвид
45‎’‎ • Джонатан Дэвид
64‎’‎ • Натан Салиба
75‎’‎ • Мохаммед Аль-Маннаи (А)
90‎’‎ • Джонатан Дэвид
(Натан Салиба)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Сборная Канады лидирует в таблице группы с 4 очками, далее идут команды Швейцарии (4), Боснии и Герцеговины (1) и Катара (1).
В заключительном туре группового этапа канадцы встретятся со швейцарцами, а сборная Катара сыграет с боснийцами. Обе встречи пройдут 24 июня.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
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ФутболСпортКатарКанадаВанкуверЧМ по футболу 2026Джонатан ДэвидКайл ЛаринНатан СалибаЮвентус
 
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