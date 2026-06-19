Сборная Канады разгромила команду Катара в матче ЧМ по футболу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Канады по футболу победила команду Катара в матче второго тура группового этапа чемпионата мира со счетом 6:0.
- В составе сборной Катара два игрока получили прямые красные карточки, что спровоцировало массовую потасовку.
- Сборная Канады лидирует в таблице группы с 4 очками, далее идут команды Швейцарии (4), Боснии и Герцеговины (1) и Катара (1).
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Сборная Канады по футболу победила команду Катара в матче второго тура группового этапа чемпионата мира.
Встреча группы B прошла в Ванкувере и завершилась со счетом 6:0. Хет-трик оформил форвард "Ювентуса" Джонатан Дэвид (29, 45+3, 90+2), по мячу забили Кайл Ларин (16) и Натан Салиба (64). На 75-й минуте Мохамед Манай отметился автоголом. В составе сборной Катара прямые красные карточки получили Хомам Ахмед (33) и Ассим Мадибо (51). Последний был удален за грубый фол против Исмаэля Коне, канадского полузащитника унесли с поля на носилках. Нарушение правил спровоцировало массовую потасовку с участием запасных игроков.
19 июня 2026 • начало в 01:00
Завершен
16’ • Кайл Ларин
29’ • Джонатан Дэвид
45’ • Джонатан Дэвид
64’ • Натан Салиба
75’ • Мохаммед Аль-Маннаи (А)
90’ • Джонатан Дэвид
Сборная Канады лидирует в таблице группы с 4 очками, далее идут команды Швейцарии (4), Боснии и Герцеговины (1) и Катара (1).
В заключительном туре группового этапа канадцы встретятся со швейцарцами, а сборная Катара сыграет с боснийцами. Обе встречи пройдут 24 июня.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.