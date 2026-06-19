Афонин победил в толкании ядра на Кубке России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Максим Афонин занял первое место в толкании ядра среди мужчин на Кубке России с результатом 19,84 метра.
- Сергей Кожевников одержал победу в ходьбе на 10 000 метров, установив рекорд России с результатом 37 минут 47,39 секунды.
- Завершились соревнования по бегу на 200 м, бегу на 400 м с барьерами, метанию молота, тройному прыжку и прыжку с шестом, определены победители и призеры.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Трехкратный чемпион России Максим Афонин занял первое место в толкании ядра среди мужчин на Кубке России, который проходит в Чебоксарах.
Результат Афонина составил 19,84 метра. Вторым стал Семен Бородаев (19,46 м), третьим - Евгений Давыдченков (19,15 м).
Ранее в пятницу Сергей Кожевников одержал победу в ходьбе на 10000 метров, установив рекорд России с результатом 37 минут 47,39 секунды и показав лучший результат сезона в мире. Второе место занял Алексей Лемонов (37.49,59), третье - Максим Бойко (37.55,72).
Результаты других соревнований:
- бег на 200 м, женщины: 1. Виктория Максимова (23,12 секунды), 2. Софья Маркина (23,36), 3. Анастасия Дорошенко (23,47);
- бег на 200 м, мужчины: 1. Александр Николаев (20,64), 2. Андрей Лукин (20,76), 3. Владислав Шемулинкин (21,03);
- бег на 400 м с барьерами, женщины: 1. Эмилия Гаспарян (1.00,42), 2. Анастасия Дорохова (1.00,56), 3. Милена Миронова (1.00,59);
- бег на 400 м с барьерами, мужчины: 1. Александр Сахно (53,18), 2. Артем Исаченко (53,20), 3. Сергей Комаров (53,56);
- метание молота, женщины: 1. Софья Палкина (72,05 метра), 2. Анастасия Григорьева (71,30), 3. Алисия Наумова (67,04);
- тройной прыжок, мужчины: 1. Дмитрий Чижиков (16,61), 2. Олег Брайко (16,52), 3. Кирилл Коваленко (16,02);
- прыжок с шестом, мужчины: 1. Михаил Шмыков (5,60), 2. Дмитрий Качанов (5,50), 3. Захар Бугаенко (5,50).
Кубок России завершится в воскресенье.