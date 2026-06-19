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Дзюдоист Абдулаев завоевал серебро турнира Большого шлема в Улан-Баторе - РИА Новости Спорт, 19.06.2026
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14:03 19.06.2026
Дзюдоист Абдулаев завоевал серебро турнира Большого шлема в Улан-Баторе

Российский дзюдоист Рамазан Абдулаев выиграл серебро на турнире Большого шлема

© Фото : Федерация Дзюдо РоссииРамазан Абдулаев
Рамазан Абдулаев - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Фото : Федерация Дзюдо России
Рамазан Абдулаев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский дзюдоист Рамазан Абдулаев завоевал серебряную медаль на турнире Большого шлема в Улан-Баторе (Монголия).
  • В финальной схватке в весовой категории до 66 кг Абдулаев уступил чемпиону мира 2025 года японцу Такеши Такеоке.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Российский дзюдоист Рамазан Абдулаев завоевал серебряную медаль на турнире Большого шлема, который проходит в Улан-Баторе (Монголия).
В финальной схватке в весовой категории до 66 кг Абдулаев уступил чемпиону мира 2025 года японцу Такеши Такеоке.
Абдулаеву 28 лет, он является пятикратным победителем турниров Большого шлема.
Соревнование в Улан-Баторе завершится 21 июня. Исполком Международной федерации дзюдо (IJF) 27 ноября 2025 года проголосовал за возвращение права россиянам участвовать в международных соревнованиях с национальной символикой.
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