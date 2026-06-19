Дзюдоист Абдулаев завоевал серебро турнира Большого шлема в Улан-Баторе

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Российский дзюдоист Рамазан Абдулаев завоевал серебряную медаль на турнире Большого шлема, который проходит в Улан-Баторе (Монголия).

В финальной схватке в весовой категории до 66 кг Абдулаев уступил чемпиону мира 2025 года японцу Такеши Такеоке.