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Завалий победил в беге на 100 метров на Кубке России по легкой атлетике - РИА Новости Спорт, 18.06.2026
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21:04 18.06.2026
Завалий победил в беге на 100 метров на Кубке России по легкой атлетике

Легкоатлет Завалий победил в беге на 100 метров на Кубке России

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкЛегкая атлетика
Легкая атлетика - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Алексей Завалий стал победителем в беге на 100 метров на Кубке России по легкой атлетике в Чебоксарах с результатом 10,50 секунды.
  • Среди женщин на дистанции 100 метров первой стала Наталья Комбарова с результатом 11,43 секунды.
  • В других соревнованиях победителями стали: Дмитрий Тарабин в метании копья среди мужчин, Александр Коврижных в беге на 1500 метров среди мужчин, Светлана Аплачкина в беге на 1500 метров среди женщин.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Алексей Завалий стал победителем соревнований в беге на 100 метров на Кубке России по легкой атлетике, который проходит в Чебоксарах.
Завалий преодолел дистанцию за 10,50 секунды. Вторым стал Андрей Сапожников (10,57), третьим - Данила Тен (10,62).
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У женщин на идентичной дистанции первой стала Наталья Комбарова (11,43), второй - Виктория Максимова (11,57), третьей - Дарья Осипова (11,62).
Результаты других соревнований:
метание копья, мужчины: 1. Дмитрий Тарабин (75,98), 2. Николай Орлов (74,25), 3. Тимофей Максимчев (70,99);
бег на 1500 м, мужчины: 1. Александр Коврижных (3.43,56), 2. Егор Лимонов (3.44,19), 3. Глеб Куликов (3.45,00);
бег на 1500 м, женщины: 1. Светлана Аплачкина (4.07,87), 2. Анна Красильникова (4.08,69), 3. Лилия Мендаева (4.09,63);
прыжки в высоту, женщины: 1. Надежда Андрюхина (1,89), 2. Кристина Королева (1,86), 3. Дарья Чукшим (1,83);
прыжки в длину, мужчины: 1. Родион Севастьянов (7,94), 2. Василий Щербина (7,84), 3. Евгений Молчанов (7,69);
бег на 400 м, мужчины: 1. Никита Рыбак (46,17), 2. Александр Масютенко (46,33), 3. Максим Федяев (46,56);
бег на 400 м, женщины: 1. Полина Ткалич (51,63), 2. Анна Садовничева (51,96), 3. Вера Филатова (52,78);
метание диска, женщины: 1. Елена Панова (57,94), 2. Виолетта Игнатьева (57,92), 3. Наталья Карпова (55,65);
ходьба, 10000 м, женщины: 1. Рейхан Каграманова (42.38,03), 2. Анастасия Колчина (42.43,66), 3. Алена Кожевникова (45.26,42).
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