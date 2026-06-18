В Днепропетровске прогремел второй взрыв

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Днепропетровске прогремел повторный взрыв на фоне воздушной тревоги.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Второй взрыв прогремел в четверг в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Ранее в четверг телеканал сообщил о взрыве в Днепропетровске.
"В Днепропетровске прозвучал повторный взрыв", - говорится в сообщении.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в части Днепропетровской области.