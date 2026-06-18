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США решили вопрос с визой для матери героя ЧМ-2026 Возиньи - РИА Новости Спорт, 18.06.2026
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Футбол
 
01:49 18.06.2026
США решили вопрос с визой для матери героя ЧМ-2026 Возиньи

Мать вратаря сборной Кабо-Верде по футболу Возиньи получит визу и приедет на ЧМ

© REUTERS / BRETT DAVISГолкипер сборной Кабо-Верде Возинья
Голкипер сборной Кабо-Верде Возинья - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© REUTERS / BRETT DAVIS
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Кабо-Верде дебютировала на чемпионате мира по футболу, сыграв вничью с испанцами со счетом 0:0.
  • Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья был признан лучшим игроком матча, однако его мать не смогла приехать на матч из-за проблем с визой.
  • Хаким Джеффрис сообщил, что мать Возиньи получит визу и сможет присутствовать на следующем матче сборной Кабо-Верде.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Лидер демократического меньшинства в палате представителей США Хаким Джеффрис в социальной сети X сообщил, что мать вратаря сборной Кабо-Верде Возиньи получит визу и приедет на чемпионат мира по футболу.
В понедельник сборная Кабо-Верде дебютировала на чемпионатах мира ничьей с действующими чемпионами Европы испанцами. Встреча первого тура группы Н прошла в Атланте (США) и завершилась со счетом 0:0. 40-летний Возинья с семью отраженными ударами был признан лучшим игроком. После матча вратарь не смог сдержать слез и позднее рассказал СМИ, что его маму не пустили в США из-за проблем с визой. Позднее Джеффрис сообщил, что попросил госсекретаря Марко Рубио сделать все возможное, чтобы мать Возиньи впустили в страну.
Возинья - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
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"Для нас большая честь сообщить, что мама Возиньи сможет получить визу вовремя, чтобы присутствовать на воскресной игре против Уругвая. Я благодарю госсекретаря США Рубио, сотрудников департамента, правительство Кабо-Верде и ФИФА за совместную работу", - написал Джеффрис.
Возинье 40 лет, в прошедшем сезоне он играл за "Шавиш" из второй португальской лиги. На его счету 89 матчей за национальную команду, что является вторым результатом в истории сборной.
Второй матч сборной Кабо-Верде на чемпионате мира пройдет 21 июня, дебютант встретится с командой Уругвая, которая является победителем первого в истории чемпионата мира (1930).
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