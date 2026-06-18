Рейтинг@Mail.ru
ВС Мексики перехватили дрон возле тренировочной базы сборной Южной Кореи - РИА Новости Спорт, 18.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
15:33 18.06.2026
ВС Мексики перехватили дрон возле тренировочной базы сборной Южной Кореи

Мексиканские военные перехватили дрон возле тренировочной базы Южной Кореи

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПолузащитник сборной Южной Кореи Сон Хын Мин
Полузащитник сборной Южной Кореи Сон Хын Мин - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Полузащитник сборной Южной Кореи Сон Хын Мин. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мексиканские военные перехватили дрон возле тренировочной базы сборной Южной Кореи перед матчем чемпионата мира по футболу против Мексики.
  • За последние дни мексиканские силовики нейтрализовали несколько дронов вблизи стадионов и тренировочных баз команд-участниц в разных городах.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Мексиканские военные перехватили дрон возле тренировочной базы сборной Южной Кореи накануне матча чемпионата мира по футболу против Мексики, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителя федеральных властей.
"Мексиканские военные перехватили и сбили дрон, который пролетал вблизи тренировочной базы южнокорейской национальной сборной по футболу в преддверии матча чемпионата мира против Мексики", - сказано в сообщении.
Отмечается, что за последние дни мексиканские силовики нейтрализовали несколько дронов вблизи стадионов в Мехико, Гвадалахаре и Монтеррее, где проходят матчи, а также возле тренировочных баз команд-участниц.
Матч сборных Южной Кореи и Мексики должен состояться 19 июня на стадионе в Гвадалахаре.
Болельщики сборной Мексики - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
Более 100 тысяч человек прошли подготовку к ЧМ-2026 в Мехико
10 июня, 07:30
 
ФутболЮжная КореяМексикаГвадалахараЧМ по футболу 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Чехия
    ЮАР
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Швейцария
    Босния и Герцеговина
    4
    1
  • Футбол
    19.06 04:00
    Мексика
    Республика Корея
  • Футбол
    2-й тайм
    Канада
    Катар
    5
    0
  • Теннис
    19.06 15:30
    Д. Альтмайер
    Д. Медведев
  • Футбол
    19.06 22:00
    США
    Австралия
  • Футбол
    20.06 01:00
    Шотландия
    Марокко
  • Футбол
    20.06 03:30
    Бразилия
    Гаити
  • Футбол
    20.06 06:00
    Турция
    Парагвай
  • Футбол
    20.06 20:00
    Нидерланды
    Швеция
  • Футбол
    20.06 23:00
    Германия
    Кот-д’Ивуар
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала