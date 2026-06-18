ВС Мексики перехватили дрон возле тренировочной базы сборной Южной Кореи

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мексиканские военные перехватили дрон возле тренировочной базы сборной Южной Кореи перед матчем чемпионата мира по футболу против Мексики.
- За последние дни мексиканские силовики нейтрализовали несколько дронов вблизи стадионов и тренировочных баз команд-участниц в разных городах.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Мексиканские военные перехватили дрон возле тренировочной базы сборной Южной Кореи накануне матча чемпионата мира по футболу против Мексики, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителя федеральных властей.
"Мексиканские военные перехватили и сбили дрон, который пролетал вблизи тренировочной базы южнокорейской национальной сборной по футболу в преддверии матча чемпионата мира против Мексики", - сказано в сообщении.
Отмечается, что за последние дни мексиканские силовики нейтрализовали несколько дронов вблизи стадионов в Мехико, Гвадалахаре и Монтеррее, где проходят матчи, а также возле тренировочных баз команд-участниц.
Матч сборных Южной Кореи и Мексики должен состояться 19 июня на стадионе в Гвадалахаре.