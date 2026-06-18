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Экс-тренер баскетбольного "Зенита" возглавил "Автодор" - РИА Новости Спорт, 18.06.2026
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Баскетбол
 
15:32 18.06.2026
Экс-тренер баскетбольного "Зенита" возглавил "Автодор"

Экс-тренер "Зенита" Вергун возглавил баскетбольный клуб "Автодор"

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкБаскетбол. Единая лига ВТБ. Матч ЦСКА - "Уралмаш"
Баскетбол. Единая лига ВТБ. Матч ЦСКА - Уралмаш - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Белорус Ростислав Вергун назначен на пост главного тренера саратовского «Автодора».
  • Соглашение с Вергуном рассчитано до конца сезона-2026/27.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Белорус Ростислав Вергун назначен на пост главного тренера саратовского "Автодора", сообщается в Telegram-канале баскетбольного клуба.
Соглашение со специалистом рассчитано до конца сезона-2026/27. Ранее "Автодор" не стал продлевать контракт с исполняющим обязанности главного тренера Стипе Кулишем. Саратовский клуб занял предпоследнее, десятое место в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.
В четверг петербургский "Зенит" сообщил о завершении контракта с Вергуном, который с 29 мая занимал пост временно исполняющего обязанности главного тренера после увольнения Деяна Радоньича.
Вергуну 44 года, ранее он также возглавлял екатеринбургский "Уралмаш", вместе с которым дважды выходил в плей-офф Единой лиги ВТБ, а также выиграл Кубок России.
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БаскетболРостислав ВергунЕдиная лига ВТББК АвтодорЗенит (Санкт-Петербург)
 
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