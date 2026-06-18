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Словенская велогонщица попала в больницу после падения на "Туре Швейцарии" - РИА Новости Спорт, 18.06.2026
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17:18 18.06.2026
Словенская велогонщица попала в больницу после падения на "Туре Швейцарии"

Словенская велогонщица Жигарт попала в больницу после падения "Туре Швейцарии"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЖенева
Женева - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Словенская велогонщица Уршка Жигарт была доставлена в больницу после падения во время второго этапа веломногодневной гонки «Тур Швейцарии».
  • За километр до финиша спортсменка наехала на искусственную неровность на дороге, потеряла равновесие и упала с велосипеда вперед головой.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Словенская велогонщица из AG Insurance Soudal Уршка Жигарт была доставлена в больницу после падения во время второго этапа веломногодневной гонки "Тур Швейцарии", сообщается в аккаунте команды.
За километр до финиша спортсменка наехала на искусственную неровность на дороге, потеряла равновесие и упала с велосипеда вперед головой. Инцидент спровоцировал падение еще нескольких велогонщиц.
Как сообщает команда Жигарт, в настоящее время словенка проходит медицинское обследование. Подробностей о серьезности травм спортсменки не приводится.
Жигарт 29 лет, она четырежды выигрывала чемпионат Словении в индивидуальной гонке на время. Спортсменка является невестой четырехкратного победителя "Тур де Франс" Тадея Погачара.
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