Словенская велогонщица попала в больницу после падения на "Туре Швейцарии"

Краткий пересказ от РИА ИИ Словенская велогонщица Уршка Жигарт была доставлена в больницу после падения во время второго этапа веломногодневной гонки «Тур Швейцарии».

За километр до финиша спортсменка наехала на искусственную неровность на дороге, потеряла равновесие и упала с велосипеда вперед головой.

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Словенская велогонщица из AG Insurance Soudal Уршка Жигарт была доставлена в больницу после падения во время второго этапа веломногодневной гонки "Тур Швейцарии", сообщается в аккаунте команды.

За километр до финиша спортсменка наехала на искусственную неровность на дороге, потеряла равновесие и упала с велосипеда вперед головой. Инцидент спровоцировал падение еще нескольких велогонщиц.

Как сообщает команда Жигарт, в настоящее время словенка проходит медицинское обследование. Подробностей о серьезности травм спортсменки не приводится.