Нападающему сборной Кот-д'Ивуара не разрешили въезд в Канаду после ареста

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нападающий сборной Кот-д'Ивуара Элье Ваи не сможет отправиться на матч чемпионата мира против сборной Германии из-за отсутствия разрешения на въезд в Канаду.
- Элье Ваи останется в США до возвращения команды.
- Элье Ваи был арестован 29 мая по подозрению в манипулировании событиями во время матчей, но после допроса был освобожден без предъявления обвинений.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Нападающий сборной Кот-д'Ивуара Элье Ваи не смог отправиться с национальной командой на матч второго тура группового этапа чемпионата мира против сборной Германии из-за отсутствия разрешения на въезд на территорию Канады, сообщается на странице Федерации футбола Кот-д'Ивуара (FIF) в соцсети X.
Встреча группы E пройдет в субботу в Торонто. Ранее ивуарийцы со счетом 1:0 обыграли команду Эквадора. Матч прошел в Филадельфии, Ваи вышел в стартовом составе.
15 июня 2026 • начало в 02:00
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"FIF сообщает, что игрок не сможет присоединиться к поездке делегации в Канаду. Необходимые административные разрешения для его въезда на территорию Канады на данном этапе не были получены. Таким образом, Эли Ваи останется в США до возвращения команды", - подчеркивается в заявлении.
В среду The Athletic сообщил, что Ваи был арестован 29 мая по подозрению в манипулировании событиями во время матчей. По информации источника, форвард, который вторую половину клубного сезона провел во французской "Ницце" на правах аренды, был задержан французской полицией после стыкового матча с "Сент-Этьеном" (4:1) за право сыграть в Лиге 1 в рамках расследования прокуратуры Марселя по подозрению в организованном мошенничестве, коррупции в спорте, легализации доходов, полученных незаконным путем, и отмывании денег. Ваи был освобожден после допроса в участке, ему не были предъявлены обвинения.
"Федерация футбола Кот-д'Ивуара приняла к сведению различные статьи и информацию, опубликованные в среду, 17 июня 2026 года, касающиеся Ваи. На данный момент FIF не была официально уведомлена о каких-либо судебных или административных разбирательствах, связанных с ним. В этот особенно деликатный период FIF выражает полную поддержку игроку и подтверждает доверие к нему. Эли Ваи остается важным игроком национальной сборной Кот-д'Ивуара", - уточняется в публикации.
Ваи 23 года, на молодежном уровне он представлял сборную Франции различных возрастов, но в 2026 году дебютировал за основную сборную Кот-д'Ивуара.