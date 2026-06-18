Рейтинг@Mail.ru
Нападающему сборной Кот-д'Ивуара не разрешили въезд в Канаду после ареста - РИА Новости Спорт, 18.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
15:30 18.06.2026
Нападающему сборной Кот-д'Ивуара не разрешили въезд в Канаду после ареста

Арестованный за две недели до ЧМ Ваи не получил разрешение на въезд в Канаду

© AP Photo / Petr David JosekЭлье Ваи
Элье Ваи - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© AP Photo / Petr David Josek
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нападающий сборной Кот-д'Ивуара Элье Ваи не сможет отправиться на матч чемпионата мира против сборной Германии из-за отсутствия разрешения на въезд в Канаду.
  • Элье Ваи останется в США до возвращения команды.
  • Элье Ваи был арестован 29 мая по подозрению в манипулировании событиями во время матчей, но после допроса был освобожден без предъявления обвинений.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Нападающий сборной Кот-д'Ивуара Элье Ваи не смог отправиться с национальной командой на матч второго тура группового этапа чемпионата мира против сборной Германии из-за отсутствия разрешения на въезд на территорию Канады, сообщается на странице Федерации футбола Кот-д'Ивуара (FIF) в соцсети X.
Встреча группы E пройдет в субботу в Торонто. Ранее ивуарийцы со счетом 1:0 обыграли команду Эквадора. Матч прошел в Филадельфии, Ваи вышел в стартовом составе.
ЧМ по футболу 2026
15 июня 2026 • начало в 02:00
Завершен
Кот-д’Ивуар
1 : 0
Эквадор
90‎’‎ • Амад Диалло
(Вильфрид Синго)
Календарь Турнирная таблица История встреч
«
"FIF сообщает, что игрок не сможет присоединиться к поездке делегации в Канаду. Необходимые административные разрешения для его въезда на территорию Канады на данном этапе не были получены. Таким образом, Эли Ваи останется в США до возвращения команды", - подчеркивается в заявлении.
В среду The Athletic сообщил, что Ваи был арестован 29 мая по подозрению в манипулировании событиями во время матчей. По информации источника, форвард, который вторую половину клубного сезона провел во французской "Ницце" на правах аренды, был задержан французской полицией после стыкового матча с "Сент-Этьеном" (4:1) за право сыграть в Лиге 1 в рамках расследования прокуратуры Марселя по подозрению в организованном мошенничестве, коррупции в спорте, легализации доходов, полученных незаконным путем, и отмывании денег. Ваи был освобожден после допроса в участке, ему не были предъявлены обвинения.
"Федерация футбола Кот-д'Ивуара приняла к сведению различные статьи и информацию, опубликованные в среду, 17 июня 2026 года, касающиеся Ваи. На данный момент FIF не была официально уведомлена о каких-либо судебных или административных разбирательствах, связанных с ним. В этот особенно деликатный период FIF выражает полную поддержку игроку и подтверждает доверие к нему. Эли Ваи остается важным игроком национальной сборной Кот-д'Ивуара", - уточняется в публикации.
Ваи 23 года, на молодежном уровне он представлял сборную Франции различных возрастов, но в 2026 году дебютировал за основную сборную Кот-д'Ивуара.
Никита Чернов - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
Чернов назвал самарские "Крылья Советов" главным клубом в карьере
Вчера, 15:27
 
ФутболЭлье ВаиНиццаЧемпионат Франции по футболу (Лига 1)ЧМ по футболу 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Чехия
    ЮАР
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Швейцария
    Босния и Герцеговина
    4
    1
  • Футбол
    19.06 04:00
    Мексика
    Республика Корея
  • Футбол
    2-й тайм
    Канада
    Катар
    5
    0
  • Теннис
    19.06 15:30
    Д. Альтмайер
    Д. Медведев
  • Футбол
    19.06 22:00
    США
    Австралия
  • Футбол
    20.06 01:00
    Шотландия
    Марокко
  • Футбол
    20.06 03:30
    Бразилия
    Гаити
  • Футбол
    20.06 06:00
    Турция
    Парагвай
  • Футбол
    20.06 20:00
    Нидерланды
    Швеция
  • Футбол
    20.06 23:00
    Германия
    Кот-д’Ивуар
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала