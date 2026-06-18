Нападающему сборной Кот-д'Ивуара не разрешили въезд в Канаду после ареста

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Нападающий сборной Кот-д'Ивуара Элье Ваи не смог отправиться с национальной командой на матч второго тура группового этапа чемпионата мира против сборной Германии из-за отсутствия разрешения на въезд на территорию Канады, сообщается на странице Федерации футбола Кот-д'Ивуара (FIF) в соцсети X.

"FIF сообщает, что игрок не сможет присоединиться к поездке делегации в Канаду. Необходимые административные разрешения для его въезда на территорию Канады на данном этапе не были получены. Таким образом, Эли Ваи останется в США до возвращения команды", - подчеркивается в заявлении.

"Федерация футбола Кот-д'Ивуара приняла к сведению различные статьи и информацию, опубликованные в среду, 17 июня 2026 года, касающиеся Ваи. На данный момент FIF не была официально уведомлена о каких-либо судебных или административных разбирательствах, связанных с ним. В этот особенно деликатный период FIF выражает полную поддержку игроку и подтверждает доверие к нему. Эли Ваи остается важным игроком национальной сборной Кот-д'Ивуара", - уточняется в публикации.