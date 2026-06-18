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Ушаков рассказал о подготовке саммита Россия — АСЕАН в Казани - РИА Новости, 18.06.2026
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18:55 18.06.2026
Ушаков рассказал о подготовке саммита Россия — АСЕАН в Казани

Ушаков: саммит Россия — АСЕАН в Казани было легко организовывать

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкБаннер с символикой саммита "Россия – АСЕАН" в Казани
Баннер с символикой саммита Россия – АСЕАН в Казани - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Баннер с символикой саммита "Россия – АСЕАН" в Казани
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что саммит Россия — АСЕАН в Казани было легко организовывать, так как страны ассоциации сразу откликнулись на приглашение.
  • Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17–19 июня.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что саммит Россия - АСЕАН в Казани было легко организовывать, поскольку страны ассоциации сразу откликнулись на приглашение приехать в столицу Татарстана.
"Саммит было достаточно легко готовить, потому что со всех сторон была заинтересованность в том, чтобы провести. Только мы вышли с идеей - давайте вместе отметим 35-летие нашего сотрудничества, сразу был положительный ответ", - сказал Ушаков "Первому каналу".
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Помощник президента рассказал, что страны АСЕАН, получив предложение организовать юбилейный саммит, провели встречу и "единогласно и положительно решили, что надо ехать в Казань".
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. На полях саммита в среду прошел Деловой форум Россия - АСЕАН. РИА Новости - информационный партнер форума.
АСЕАН создана в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.
Сейчас АСЕАН - одно из ведущих экономических объедений в АТР, куда, как неоднократно отмечал президент РФ Владимир Путин, уже давно переместился из Европы центр мирового развития.
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