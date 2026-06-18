Ушаков рассказал о подготовке саммита Россия — АСЕАН в Казани

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что саммит Россия - АСЕАН в Казани было легко организовывать, поскольку страны ассоциации сразу откликнулись на приглашение приехать в столицу Татарстана.

Помощник президента рассказал, что страны АСЕАН, получив предложение организовать юбилейный саммит, провели встречу и "единогласно и положительно решили, что надо ехать в Казань".