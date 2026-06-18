Ушаков рассказал о подготовке саммита Россия — АСЕАН в Казани

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что саммит Россия — АСЕАН в Казани было легко организовывать, так как страны ассоциации сразу откликнулись на приглашение.
- Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17–19 июня.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что саммит Россия - АСЕАН в Казани было легко организовывать, поскольку страны ассоциации сразу откликнулись на приглашение приехать в столицу Татарстана.
"Саммит было достаточно легко готовить, потому что со всех сторон была заинтересованность в том, чтобы провести. Только мы вышли с идеей - давайте вместе отметим 35-летие нашего сотрудничества, сразу был положительный ответ", - сказал Ушаков "Первому каналу".
Помощник президента рассказал, что страны АСЕАН, получив предложение организовать юбилейный саммит, провели встречу и "единогласно и положительно решили, что надо ехать в Казань".
Сейчас АСЕАН - одно из ведущих экономических объедений в АТР, куда, как неоднократно отмечал президент РФ Владимир Путин, уже давно переместился из Европы центр мирового развития.
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