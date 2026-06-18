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Ушаков рассказал, когда Россия и США будут обсуждать урегулирование - РИА Новости, 18.06.2026
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15:46 18.06.2026
Ушаков рассказал, когда Россия и США будут обсуждать урегулирование

Ушаков: Украина будет обсуждаться, когда Уиткофф и Кушнер приедут в Москву

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкСпецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что украинская проблематика будет обсуждаться во время визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в РФ.
  • Президенты РФ и США договорились о визите Уиткоффа и Кушнера в Москву во время телефонного разговора 14 июня.
КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Украинская проблематика будет обсуждаться, когда спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер приедут в РФ, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
"Если и когда Уиткофф и Кушнер приедут в Москву, то, несомненно, будет обсуждаться украинская проблематика", - сказал Ушаков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Он отметил, что визит Уиткоффа и Кушнера в Москву может состояться в ближайшее время, указав, что об этом договаривались президенты РФ и США во время недавнего телефонного разговора.
Президент России Владимир Путин 14 июня провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, сообщал Ушаков. Лидеры обсудили двусторонние отношения, скорый визит Уиткоффа и Кушнера в Россию, а также конфликт на Украине.
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