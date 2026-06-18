Ушаков рассказал, когда Россия и США будут обсуждать урегулирование

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что украинская проблематика будет обсуждаться во время визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в РФ.
- Президенты РФ и США договорились о визите Уиткоффа и Кушнера в Москву во время телефонного разговора 14 июня.
КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Украинская проблематика будет обсуждаться, когда спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер приедут в РФ, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
Президент России Владимир Путин 14 июня провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, сообщал Ушаков. Лидеры обсудили двусторонние отношения, скорый визит Уиткоффа и Кушнера в Россию, а также конфликт на Украине.