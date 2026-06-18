Ушаков заявил об отсутствии дипломатических успехов России и США по Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Юрий Ушаков заявил об отсутствии дипломатических успехов России и США в украинском урегулировании.
- Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер в ближайшее время посетят Россию.
КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Никаких дипломатических успехов России и США в украинском урегулировании пока нет, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
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"Пока никаких успехов нет", - сказал Ушаков журналистам, отвечая на вопрос о том, как бы в Кремле могли оценить "успехи в дипломатическом плане" в вопросах урегулирования на Украине.
Ранее Ушаков сообщил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер в ближайшее время посетят Россию, но точной даты визита пока нет.