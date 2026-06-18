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Ушаков заявил об отсутствии дипломатических успехов России и США по Украине - РИА Новости, 18.06.2026
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15:43 18.06.2026 (обновлено: 15:49 18.06.2026)
Ушаков заявил об отсутствии дипломатических успехов России и США по Украине

Ушаков: дипломатических успехов РФ и США в украинском урегулировании пока нет

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Юрий Ушаков заявил об отсутствии дипломатических успехов России и США в украинском урегулировании.
  • Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер в ближайшее время посетят Россию.
КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Никаких дипломатических успехов России и США в украинском урегулировании пока нет, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«
"Пока никаких успехов нет", - сказал Ушаков журналистам, отвечая на вопрос о том, как бы в Кремле могли оценить "успехи в дипломатическом плане" в вопросах урегулирования на Украине.
Ранее Ушаков сообщил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер в ближайшее время посетят Россию, но точной даты визита пока нет.
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
Ушаков рассказал, когда Россия и США будут обсуждать урегулирование
Вчера, 15:46
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАРоссияУкраинаЮрий Ушаков
 
 
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