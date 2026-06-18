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Ушаков рассказал о роли Уиткоффа и Кушнера в иранском урегулировании - РИА Новости, 18.06.2026
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15:40 18.06.2026 (обновлено: 16:14 18.06.2026)
Ушаков рассказал о роли Уиткоффа и Кушнера в иранском урегулировании

Ушаков: Уиткофф и Кушнер играют ключевую роль в иранском урегулировании

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкСпециальный посланник президента США Стивен Уиткофф и помощник президента РФ Юрий Ушаков перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве
Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф и помощник президента РФ Юрий Ушаков перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф и помощник президента РФ Юрий Ушаков перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уиткофф и Кушнер играют ключевую роль в иранском урегулировании, заявил Ушаков.
  • Путин 14 июня провел телефонный разговор с Трампом, в ходе которого они обсудили, в том числе, скорый визит Уиткоффа и Кушнера в Россию.
КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер играют ключевую роль в иранском урегулировании, Россия с пониманием относится к тому, что что их поддержка в украинском урегулировании только ожидается, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Вы видите, что они заняты сейчас иранскими делами, они там играют - и тот и другой - в буквальном смысле, ключевую роль, поэтому мы с пониманием относимся к тому, что их поддержка действительно будет в ближайшее время, но сроки (визита в РФ - ред.) пока еще не согласованы", - сказал Ушаков журналистам.
Президент России Владимир Путин 14 июня провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, сообщал Ушаков. Лидеры обсудили двусторонние отношения, скорый визит Уиткоффа и Кушнера в Россию, а также конфликт на Украине.
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