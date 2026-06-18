Ушаков рассказал о роли Уиткоффа и Кушнера в иранском урегулировании

КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер играют ключевую роль в иранском урегулировании, Россия с пониманием относится к тому, что что их поддержка в украинском урегулировании только ожидается, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.