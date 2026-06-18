Ушаков рассказал о роли Уиткоффа и Кушнера в иранском урегулировании

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уиткофф и Кушнер играют ключевую роль в иранском урегулировании, заявил Ушаков.
- Путин 14 июня провел телефонный разговор с Трампом, в ходе которого они обсудили, в том числе, скорый визит Уиткоффа и Кушнера в Россию.
КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер играют ключевую роль в иранском урегулировании, Россия с пониманием относится к тому, что что их поддержка в украинском урегулировании только ожидается, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Вы видите, что они заняты сейчас иранскими делами, они там играют - и тот и другой - в буквальном смысле, ключевую роль, поэтому мы с пониманием относимся к тому, что их поддержка действительно будет в ближайшее время, но сроки (визита в РФ - ред.) пока еще не согласованы", - сказал Ушаков журналистам.
Президент России Владимир Путин 14 июня провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, сообщал Ушаков. Лидеры обсудили двусторонние отношения, скорый визит Уиткоффа и Кушнера в Россию, а также конфликт на Украине.
Президент Ирана оценил меморандум с США
Вчера, 13:45