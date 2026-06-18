Ушаков оценил подписание меморандума между США и Ираном

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп и президент Ирана Масуд Пезешкиан подписали меморандум о завершении военного конфликта.
- После подписания меморандума начинается самая тяжелая часть — переговоры по основному соглашению.
- На первом этапе переговоров, по мнению помощника президента Юрия Ушакова, будут необходимы спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и президент Ирана Масуд Пезешкиан красиво и эффектно оформили подписание меморандума между странами, который предполагает завершение военного конфликта, считает помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Помощник президента уточнил, что после подписания меморандума начинается самая тяжелая часть: переговоры по основному соглашению, в котором должны быть зафиксированы самые трудные и самые важные вопросы.
"Процесс начнется - и на первом этапе, как я представляю, будет необходимо присутствие двух переговорщиков: и (спецпосланника президента США Стива - ред.) Уиткоффа, и (зятя американского лидера Джареда - ред.) Кушнера, я так считаю", - уточнил Ушаков.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие антииранских санкций.