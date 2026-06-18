Ушаков оценил подписание меморандума между США и Ираном

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и президент Ирана Масуд Пезешкиан красиво и эффектно оформили подписание меморандума между странами, который предполагает завершение военного конфликта, считает помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Помощник президента уточнил, что после подписания меморандума начинается самая тяжелая часть: переговоры по основному соглашению, в котором должны быть зафиксированы самые трудные и самые важные вопросы.