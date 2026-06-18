Рейтинг@Mail.ru
Ушаков оценил подписание меморандума между США и Ираном - РИА Новости, 18.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:06 18.06.2026
Ушаков оценил подписание меморандума между США и Ираном

Ушаков: Трамп и Пезешкиан красиво и эффектно оформили меморандум

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЮрий Ушаков
Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Юрий Ушаков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп и президент Ирана Масуд Пезешкиан подписали меморандум о завершении военного конфликта.
  • После подписания меморандума начинается самая тяжелая часть — переговоры по основному соглашению.
  • На первом этапе переговоров, по мнению помощника президента Юрия Ушакова, будут необходимы спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и президент Ирана Масуд Пезешкиан красиво и эффектно оформили подписание меморандума между странами, который предполагает завершение военного конфликта, считает помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Меморандум уже подписан. В пятницу может уже начаться даже второй этап переговорный или еще будет какая-то церемония, посвященная подписанию меморандума, - я не знаю. Но мне кажется, вчера Трамп и президент Ирана свое дело уже сделали. Весьма красиво, эффектно", - сказал Ушаков ИС "Вести".
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
В администрации Трампа наметился внутренний раскол, заявил Пушков
17 июня, 12:10
Помощник президента уточнил, что после подписания меморандума начинается самая тяжелая часть: переговоры по основному соглашению, в котором должны быть зафиксированы самые трудные и самые важные вопросы.
"Процесс начнется - и на первом этапе, как я представляю, будет необходимо присутствие двух переговорщиков: и (спецпосланника президента США Стива - ред.) Уиткоффа, и (зятя американского лидера Джареда - ред.) Кушнера, я так считаю", - уточнил Ушаков.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие антииранских санкций.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан держит в руках подписанный меморандум о взаимопонимании по прекращению войны - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
Фото президента Ирана с подписанным меморандумом с США опубликовали в СМИ
Вчера, 12:31
 
В миреИранСШАРоссияЮрий УшаковДональд ТрампМасуд ПезешкианВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала