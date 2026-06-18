Ушаков прокомментировал атаки ВСУ на Москву

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что атаки ВСУ на Москву и удар по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области не приближают личные контакты Владимира Путина с Зеленским.
- Ушаков отметил, что Путин уже не раз высказывался о возможности встречи с Зеленским.
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Атаки ВСУ на Москву и удар по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области не приближают личные контакты Владимира Путина с Зеленским, заявил помощник президента Юрий Ушаков.
"Это все не приближает такие личные контакты между главой киевского режима и нашим президентом", — сказал Ушаков ИС "Вести", комментируя удар ВСУ по автобусу в Брянской области и атаки по Московскому региону.
"Мне кажется, все очевидно", — подчеркнул Ушаков.