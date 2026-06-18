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Ушаков прокомментировал атаки ВСУ на Москву - РИА Новости, 18.06.2026
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12:45 18.06.2026 (обновлено: 15:10 18.06.2026)
Ушаков прокомментировал атаки ВСУ на Москву

Ушаков: удары ВСУ по Москве не приближают личные контакты Путина и Зеленского

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПомощник президента России Юрий Ушаков
Помощник президента России Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Помощник президента России Юрий Ушаков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что атаки ВСУ на Москву и удар по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области не приближают личные контакты Владимира Путина с Зеленским.
  • Ушаков отметил, что Путин уже не раз высказывался о возможности встречи с Зеленским.
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Атаки ВСУ на Москву и удар по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области не приближают личные контакты Владимира Путина с Зеленским, заявил помощник президента Юрий Ушаков.
"Это все не приближает такие личные контакты между главой киевского режима и нашим президентом", — сказал Ушаков ИС "Вести", комментируя удар ВСУ по автобусу в Брянской области и атаки по Московскому региону.
Кроме того, Ушаков отметил, что Путин не раз уже высказывался о возможности встречи с Зеленским.
"Мне кажется, все очевидно", — подчеркнул Ушаков.
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Брянская областьМоскваРоссияЮрий УшаковВладимир ПутинВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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