Краткий пересказ от РИА ИИ
- Юрий Ушаков сообщил, что на саммите «семерки» активно обсуждалась украинская тема.
- По словам Ушакова, европейцы оказывают «неполезное влияние» на президента США Дональда Трампа, но тот является сильным политиком и придерживается своих взглядов.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Европейцы оказывают "неполезное влияние" на президента США Дональда Трампа, но он сильный политик и придерживается своих взглядов, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Европейцы неполезное влияние оказывают, это понятно. Но Трамп - он сильный политик, придерживается своих взглядов", - добавил Ушаков.