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Европейцы оказывают неполезное влияние на Трампа, заявил Ушаков - РИА Новости, 18.06.2026
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11:43 18.06.2026
Европейцы оказывают неполезное влияние на Трампа, заявил Ушаков

Ушаков: Европа оказывает неполезное влияние на Трампа

© AP Photo / Christian HartmannПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© AP Photo / Christian Hartmann
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Юрий Ушаков сообщил, что на саммите «семерки» активно обсуждалась украинская тема.
  • По словам Ушакова, европейцы оказывают «неполезное влияние» на президента США Дональда Трампа, но тот является сильным политиком и придерживается своих взглядов.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Европейцы оказывают "неполезное влияние" на президента США Дональда Трампа, но он сильный политик и придерживается своих взглядов, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Украинская тема активно обсуждалась в ходе заседания саммита "семерки". Как можно предположить, Трампа накачивали, я бы сказал, "неполезными, если не вредными, идеями". После этого у нас еще контактов с администрацией Трампа не было", - сказал Ушаков ИС "Вести"
"Европейцы неполезное влияние оказывают, это понятно. Но Трамп - он сильный политик, придерживается своих взглядов", - добавил Ушаков.
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