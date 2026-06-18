Тухель попросил ФИФА изменить расположение фотографов во время гимнов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главный тренер сборной Англии Томас Тухель обратился к ФИФА с требованием изменить позицию фотографов во время исполнения национальных гимнов.
- Сборная Англии стартовала с победы над хорватами со счетом 4:2 на групповом этапе чемпионата мира.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Главный тренер сборной Англии Томас Тухель обратился к Международной федерации футбола (ФИФА) с требованием изменить позицию фотографов во время исполнения национальных гимнов перед началом матчей на чемпионате мира.
17 июня 2026 • начало в 23:00
Завершен
12’ • Гарри Кейн (П)
42’ • Гарри Кейн
47’ • Джуд Беллингем
85’ • Маркус Рэшфорд
36’ • Мартин Батурина
45’ • Петар Муса
"Я должен вам кое-что сказать. Я умоляю ФИФА изменить местоположение фотографов во время исполнения национального гимна, потому что я не мог видеть свою команду. Этот момент был особенным для меня, но я стоял перед стеной из 50 фотографов и не мог увидеть ни одного игрока. Это немного испортило мне впечатления от сегодняшнего матча", - приводит слова Тухеля Би-би-си.
Во втором туре сборная Англии сыграет 23 июня в Бостоне (США) против команды Ганы. Чемпионат мира завершится 19 июля.