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Тухель попросил ФИФА изменить расположение фотографов во время гимнов - РИА Новости Спорт, 18.06.2026
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Футбол
 
12:59 18.06.2026
Тухель попросил ФИФА изменить расположение фотографов во время гимнов

Тухель потребовал запретить фотографам подходить слишком близко во время гимна

© Соцсети сборной АнглииТомас Тухель
Томас Тухель - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© Соцсети сборной Англии
Томас Тухель. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер сборной Англии Томас Тухель обратился к ФИФА с требованием изменить позицию фотографов во время исполнения национальных гимнов.
  • Сборная Англии стартовала с победы над хорватами со счетом 4:2 на групповом этапе чемпионата мира.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Главный тренер сборной Англии Томас Тухель обратился к Международной федерации футбола (ФИФА) с требованием изменить позицию фотографов во время исполнения национальных гимнов перед началом матчей на чемпионате мира.
В среду сборная Англии стартовала победой над хорватами (4:2) на групповом этапе мирового первенства в США, Канаде и Мексике.
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17 июня 2026 • начало в 23:00
Завершен
Англия
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42‎’‎ • Гарри Кейн
(Деклан Райс)
47‎’‎ • Джуд Беллингем
(Эллиот Андерсон)
85‎’‎ • Маркус Рэшфорд
(Букайо Сака)
36‎’‎ • Мартин Батурина
(Петар Сучич)
45‎’‎ • Петар Муса
(Иван Перишич)
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"Я должен вам кое-что сказать. Я умоляю ФИФА изменить местоположение фотографов во время исполнения национального гимна, потому что я не мог видеть свою команду. Этот момент был особенным для меня, но я стоял перед стеной из 50 фотографов и не мог увидеть ни одного игрока. Это немного испортило мне впечатления от сегодняшнего матча", - приводит слова Тухеля Би-би-си.
Во втором туре сборная Англии сыграет 23 июня в Бостоне (США) против команды Ганы. Чемпионат мира завершится 19 июля.
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