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Тухель рассказал, что посоветовал футболистам в перерыве матча с Хорватией - РИА Новости Спорт, 18.06.2026
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Футбол
 
09:37 18.06.2026 (обновлено: 09:38 18.06.2026)
Тухель рассказал, что посоветовал футболистам в перерыве матча с Хорватией

Тухель в перерыве матча с Хорватией призвал футболистов играть смелее

© Соцсети сборной АнглииТомас Тухель
Томас Тухель - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© Соцсети сборной Англии
Томас Тухель. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер сборной Англии Томас Тухель призвал футболистов играть смелее в перерыве матча чемпионата мира против команды Хорватии.
  • Сборная Англии обыграла Хорватию со счетом 4:2 в матче первого тура группы L чемпионата мира.
  • После первого тайма счет был ничейным, англичане вышли вперед благодаря голу Джуда Беллингема на 47-й минуте.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Главный тренер сборной Англии Томас Тухель заявил, что в перерыве матча чемпионата мира против команды Хорватии призвал футболистов играть смелее и не думать только об удержании результата.
В среду сборная Англии обыграла хорватов (4:2) в матче первого тура группы L чемпионата мира в США, Канаде и Мексике. После первого тайма счет был ничейным, англичане вышли вперед сразу после перерыва благодаря голу Джуда Беллингема на 47-й минуте.
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17 июня 2026 • начало в 23:00
Завершен
Англия
4 : 2
Хорватия
12‎’‎ • Гарри Кейн (П)
42‎’‎ • Гарри Кейн
(Деклан Райс)
47‎’‎ • Джуд Беллингем
(Эллиот Андерсон)
85‎’‎ • Маркус Рэшфорд
(Букайо Сака)
36‎’‎ • Мартин Батурина
(Петар Сучич)
45‎’‎ • Петар Муса
(Иван Перишич)
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"Я сказал, что даже если мы проиграем, это не изменит моего восприятия последних 17 дней, так что давайте сделаем все по-своему. Мы слишком сосредоточены на удержании того, чего у нас сейчас нет, и второй гол - лишь тому пример. Думаю, мы защищались всемером и не смогли защитить ворота, так зачем же нам обороняться таким количеством человек? Если что-то случится, если результат будет не в нашу пользу, мы хотим сыграть этот матч так, как хотим мы, и так, как мы работали последние 17 дней. Я просто пытался подбодрить их, чтобы они боролись до конца. Реакция была превосходной", - приводит слова Тухеля TNT Sports.
"Мы играли недостаточно чисто, упустили много моментов, и потом приходится много работать, чтобы вернуть мяч. Отвоевать его, пожалуй, самое утомительное занятие, а таких моментов у нас было немало. Поэтому мы измотаны, но, не поймите меня неправильно, я люблю измотанных игроков в раздевалке, и, думаю, нам это было необходимо", - добавил он.
Во втором туре сборная Англии сыграет с командой Ганы, встреча пройдет 23 июня в американском Бостоне.
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