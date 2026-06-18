Тухель рассказал, что посоветовал футболистам в перерыве матча с Хорватией

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Главный тренер сборной Англии Томас Тухель заявил, что в перерыве матча чемпионата мира против команды Хорватии призвал футболистов играть смелее и не думать только об удержании результата.

В среду сборная Англии обыграла хорватов (4:2) в матче первого тура группы L чемпионата мира в США, Канаде и Мексике. После первого тайма счет был ничейным, англичане вышли вперед сразу после перерыва благодаря голу Джуда Беллингема на 47-й минуте.

"Мы играли недостаточно чисто, упустили много моментов, и потом приходится много работать, чтобы вернуть мяч. Отвоевать его, пожалуй, самое утомительное занятие, а таких моментов у нас было немало. Поэтому мы измотаны, но, не поймите меня неправильно, я люблю измотанных игроков в раздевалке, и, думаю, нам это было необходимо", - добавил он.