Тухель рассказал, что посоветовал футболистам в перерыве матча с Хорватией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главный тренер сборной Англии Томас Тухель призвал футболистов играть смелее в перерыве матча чемпионата мира против команды Хорватии.
- Сборная Англии обыграла Хорватию со счетом 4:2 в матче первого тура группы L чемпионата мира.
- После первого тайма счет был ничейным, англичане вышли вперед благодаря голу Джуда Беллингема на 47-й минуте.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Главный тренер сборной Англии Томас Тухель заявил, что в перерыве матча чемпионата мира против команды Хорватии призвал футболистов играть смелее и не думать только об удержании результата.
В среду сборная Англии обыграла хорватов (4:2) в матче первого тура группы L чемпионата мира в США, Канаде и Мексике. После первого тайма счет был ничейным, англичане вышли вперед сразу после перерыва благодаря голу Джуда Беллингема на 47-й минуте.
17 июня 2026 • начало в 23:00
Завершен
12’ • Гарри Кейн (П)
42’ • Гарри Кейн
47’ • Джуд Беллингем
85’ • Маркус Рэшфорд
36’ • Мартин Батурина
45’ • Петар Муса
"Я сказал, что даже если мы проиграем, это не изменит моего восприятия последних 17 дней, так что давайте сделаем все по-своему. Мы слишком сосредоточены на удержании того, чего у нас сейчас нет, и второй гол - лишь тому пример. Думаю, мы защищались всемером и не смогли защитить ворота, так зачем же нам обороняться таким количеством человек? Если что-то случится, если результат будет не в нашу пользу, мы хотим сыграть этот матч так, как хотим мы, и так, как мы работали последние 17 дней. Я просто пытался подбодрить их, чтобы они боролись до конца. Реакция была превосходной", - приводит слова Тухеля TNT Sports.
"Мы играли недостаточно чисто, упустили много моментов, и потом приходится много работать, чтобы вернуть мяч. Отвоевать его, пожалуй, самое утомительное занятие, а таких моментов у нас было немало. Поэтому мы измотаны, но, не поймите меня неправильно, я люблю измотанных игроков в раздевалке, и, думаю, нам это было необходимо", - добавил он.
Во втором туре сборная Англии сыграет с командой Ганы, встреча пройдет 23 июня в американском Бостоне.