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Бывшую жительницу Петербурга обвинили в содействии террористам - РИА Новости, 18.06.2026
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20:03 18.06.2026
Бывшую жительницу Петербурга обвинили в содействии террористам

Уехавшую из России в Сирию экс-жительницу Петербурга обвинили в участии в МТО

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывшую жительницу Петербурга обвинили во вступлении в незаконное вооруженное формирование и участии в боевых действиях на стороне международной террористической организации.
  • Девушка 1990 года рождения вместе с малолетними детьми направилась в ирию, где вступила в ряды террористической организации "Джебхат ан-Нусра"*, в которой на тот момент состоял ее муж.
  • В случае возвращения или экстрадиции фигурантки в Россию ей грозит до 25 лет лишения свободы.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Бывшая жительница Санкт-Петербурга, которая выехала из России для участия в боях на стороне радикальных исламистов, обвиняется во вступлении в незаконное вооруженное формирование и участии в боевых действиях на стороне международной террористической организации (МТО), сообщили РИА Новости в силовых структурах.
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"Бывшую жительницу Петербурга обвиняют во вступлении в незаконное вооруженное формирование и участии в боевых действиях на стороне МТО... По полученным данным, девушка 1990 года рождения вместе с малолетними детьми транзитом через Турцию направилась в САР, где вступила в ряды террористической организации "Джебхат ан-Нусра"*, в которой на тот момент состоял ее муж", - сказал собеседник агентства.

По его словам, супруг обвиняемой также уехал из Санкт-Петербурга для участия в боевых действиях в составе МТО. На стороне боевиков женщина вместе с мужем принимала участие в вооруженном конфликте с правительственными силами САР.
Собеседник агентства уточнил, что преступления зафиксированы в том числе благодаря показаниям ранее задержанных боевиков "Джебхат ан-Нусры"*, которые уже отбывают наказание в колониях.
В случае возвращения или экстрадиции фигурантки в Россию ей грозит до 25 лет лишения свободы.
* Запрещенная в России террористическая организация
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