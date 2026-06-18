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ВСУ за сутки потеряли более 445 боевиков в зоне действий "Востока" - РИА Новости, 18.06.2026
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12:28 18.06.2026 (обновлено: 12:36 18.06.2026)
ВСУ за сутки потеряли более 445 боевиков в зоне действий "Востока"

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли более 445 боевиков в зоне действий "Востока"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения СВО
Российский военнослужащий в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российский военнослужащий в зоне проведения СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения российской группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника.
  • Украинские войска потеряли более 445 военнослужащих, восемь автомобилей и самоходную артиллерийскую установку "Paladin".
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей, в результате чего украинские войска за сутки потеряли свыше 445 военных, сообщило Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.
В Минобороны РФ уточнили, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Просяная, Мечетное, Малиновка, Ивановка Днепропетровской области, Широкое, Червоная Криница, Новое Поле и Новоселовка Запорожской области.
"Противник потерял более 445-ти военнослужащих, восемь автомобилей и 155 мм самоходную артиллерийскую установку "Paladin" производства США", - добавили в ведомстве.
Киев - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
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