Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения российской группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника.
- Украинские войска потеряли более 445 военнослужащих, восемь автомобилей и самоходную артиллерийскую установку "Paladin".
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей, в результате чего украинские войска за сутки потеряли свыше 445 военных, сообщило Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.
В Минобороны РФ уточнили, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Просяная, Мечетное, Малиновка, Ивановка Днепропетровской области, Широкое, Червоная Криница, Новое Поле и Новоселовка Запорожской области.
"Противник потерял более 445-ти военнослужащих, восемь автомобилей и 155 мм самоходную артиллерийскую установку "Paladin" производства США", - добавили в ведомстве.