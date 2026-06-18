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В США нейтрализовали 55 дронов в местах проведения ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 18.06.2026
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15:34 18.06.2026
В США нейтрализовали 55 дронов в местах проведения ЧМ-2026

Politico: В США нейтрализовали 55 дронов и изъяли 39 в местах проведения ЧМ

© AP Photo / Tom BakerАгенты ФБР
Агенты ФБР - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© AP Photo / Tom Baker
Агенты ФБР. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правоохранители США нейтрализовали 55 дронов и изъяли 39 в местах проведения матчей чемпионата мира по футболу.
  • Федеральное бюро расследований США заявило, что противодействие беспилотникам является приоритетом ведомства в рамках обеспечения безопасности чемпионата.
  • Наибольшее количество несанкционированных дронов было зафиксировано в Атланте, где было нейтрализовано 20 и изъято 11 беспилотников.
ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Правоохранители США нейтрализовали 55 дронов и изъяли 39 в местах проведения матчей чемпионата мира по футболу, сообщает издание Politico со ссылкой на статистику министерства внутренней безопасности США.
Федеральное бюро расследований (ФБР) США в среду заявило РИА Новости, что противодействие беспилотникам является приоритетом ведомства в рамках обеспечения безопасности чемпионата. На всех объектах проведения мероприятия установлены средства обнаружения, отслеживания и нейтрализации угроз, сообщило ведомство.
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"Власти успешно отклонили или нейтрализовали 55 беспилотников и изъяли 39 на территории восьми объектов (проведения чемпионата - ред.)", - говорится в публикации.
МВБ в общей сложности с начала турнира зафиксировало 145 нарушений режима закрытого воздушного пространства вблизи стадионов в восьми городах страны.
По информации ведомства, наибольшее количество несанкционированных дронов было зафиксировано в Атланте, где было нейтрализовано 20 и изъято 11 беспилотников. Кроме того, нарушения были в Далласе, Хьюстоне, Канзасе и других городах.
Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. На территории США матчи принимают 11 городов. В конце мая федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило о введении совместно с министерством внутренней безопасности и министерством юстиции временных ограничений полетов над стадионами, принимающими матчи ЧМ-2026, и площадками для болельщиков на территории страны.
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