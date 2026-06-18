В США нейтрализовали 55 дронов в местах проведения ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ Правоохранители США нейтрализовали 55 дронов и изъяли 39 в местах проведения матчей чемпионата мира по футболу.

Федеральное бюро расследований США заявило, что противодействие беспилотникам является приоритетом ведомства в рамках обеспечения безопасности чемпионата.

Наибольшее количество несанкционированных дронов было зафиксировано в Атланте, где было нейтрализовано 20 и изъято 11 беспилотников.

ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Правоохранители США нейтрализовали 55 дронов и изъяли 39 в местах проведения матчей чемпионата мира по футболу, сообщает издание Politico со ссылкой на статистику министерства внутренней безопасности США.

Федеральное бюро расследований ( ФБР США в среду заявило РИА Новости, что противодействие беспилотникам является приоритетом ведомства в рамках обеспечения безопасности чемпионата. На всех объектах проведения мероприятия установлены средства обнаружения, отслеживания и нейтрализации угроз, сообщило ведомство.

"Власти успешно отклонили или нейтрализовали 55 беспилотников и изъяли 39 на территории восьми объектов (проведения чемпионата - ред.)", - говорится в публикации.

МВБ в общей сложности с начала турнира зафиксировало 145 нарушений режима закрытого воздушного пространства вблизи стадионов в восьми городах страны.

Хьюстоне, По информации ведомства, наибольшее количество несанкционированных дронов было зафиксировано в Атланте , где было нейтрализовано 20 и изъято 11 беспилотников. Кроме того, нарушения были в Далласе Канзасе и других городах.