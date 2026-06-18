В США нейтрализовали 55 дронов в местах проведения ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Правоохранители США нейтрализовали 55 дронов и изъяли 39 в местах проведения матчей чемпионата мира по футболу.
- Федеральное бюро расследований США заявило, что противодействие беспилотникам является приоритетом ведомства в рамках обеспечения безопасности чемпионата.
- Наибольшее количество несанкционированных дронов было зафиксировано в Атланте, где было нейтрализовано 20 и изъято 11 беспилотников.
ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Правоохранители США нейтрализовали 55 дронов и изъяли 39 в местах проведения матчей чемпионата мира по футболу, сообщает издание Politico со ссылкой на статистику министерства внутренней безопасности США.
Федеральное бюро расследований (ФБР) США в среду заявило РИА Новости, что противодействие беспилотникам является приоритетом ведомства в рамках обеспечения безопасности чемпионата. На всех объектах проведения мероприятия установлены средства обнаружения, отслеживания и нейтрализации угроз, сообщило ведомство.
"Власти успешно отклонили или нейтрализовали 55 беспилотников и изъяли 39 на территории восьми объектов (проведения чемпионата - ред.)", - говорится в публикации.
МВБ в общей сложности с начала турнира зафиксировало 145 нарушений режима закрытого воздушного пространства вблизи стадионов в восьми городах страны.
Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. На территории США матчи принимают 11 городов. В конце мая федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило о введении совместно с министерством внутренней безопасности и министерством юстиции временных ограничений полетов над стадионами, принимающими матчи ЧМ-2026, и площадками для болельщиков на территории страны.