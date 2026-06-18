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Власти США пригрозили болельщикам-нелегалам - РИА Новости Спорт, 18.06.2026
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Футбол
 
02:26 18.06.2026
Власти США пригрозили болельщикам-нелегалам

В США предупредили об опасности незаконного пребывания болельщиков на ЧМ-2026

© REUTERS / Shannon StapletonСотрудники Иммиграционной и таможенной полиции США
Сотрудники Иммиграционной и таможенной полиции США - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© REUTERS / Shannon Stapleton
Сотрудники Иммиграционной и таможенной полиции США. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министерство внутренней безопасности США заявило, что незаконное пребывание иностранных болельщиков Чемпионата мира по футболу в Штатах привлечет внимание иммиграционных служб.
  • Ведомство рекомендовало иностранным гостям заранее планировать поездку и оформление документов, чтобы избежать сложностей.
ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Министерство внутренней безопасности США заявило РИА Новости, что незаконное пребывание в Штатах иностранных болельщиков Чемпионата мира по футболу привлечет к таким людям внимание иммиграционных служб.
"Иностранным гостям, прибывающим в США на законных основаниях, не о чем беспокоиться. Единственным критерием, из-за которого человек может попасть в поле зрения иммиграционных служб, является незаконное пребывание в США", - сообщил представитель ведомства.
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В министерстве предупредили иностранных гостей о том, что им следует проявлять предусмотрительность и заранее планировать поездку и оформление документов, чтобы избежать сложностей в дальнейшем.
Представитель ведомства заявил, что задачей структуры является обеспечение "незабываемых впечатлений в условиях полной безопасности" для каждого болельщика.
Ранее старший советник по иммиграционным вопросам нью-йоркского адвокатского бюро Manifest Генри Линдпере рассказал РИА Новости, что расходы на адвоката в делах по иммиграции могут достигать десятков тысяч долларов. За превышение срока пребывания в стране и другие нарушения визового режима иностранцам грозит уголовное преследование.
Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. На территории США матчи принимают 11 городов.
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