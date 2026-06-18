Власти США пригрозили болельщикам-нелегалам

Краткий пересказ от РИА ИИ Министерство внутренней безопасности США заявило, что незаконное пребывание иностранных болельщиков Чемпионата мира по футболу в Штатах привлечет внимание иммиграционных служб.

Ведомство рекомендовало иностранным гостям заранее планировать поездку и оформление документов, чтобы избежать сложностей.

ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Министерство внутренней безопасности США заявило РИА Новости, что незаконное пребывание в Штатах иностранных болельщиков Чемпионата мира по футболу привлечет к таким людям внимание иммиграционных служб.

"Иностранным гостям, прибывающим в США на законных основаниях, не о чем беспокоиться. Единственным критерием, из-за которого человек может попасть в поле зрения иммиграционных служб, является незаконное пребывание в США", - сообщил представитель ведомства.

В министерстве предупредили иностранных гостей о том, что им следует проявлять предусмотрительность и заранее планировать поездку и оформление документов, чтобы избежать сложностей в дальнейшем.

Представитель ведомства заявил, что задачей структуры является обеспечение "незабываемых впечатлений в условиях полной безопасности" для каждого болельщика.

Ранее старший советник по иммиграционным вопросам нью-йоркского адвокатского бюро Manifest Генри Линдпере рассказал РИА Новости, что расходы на адвоката в делах по иммиграции могут достигать десятков тысяч долларов. За превышение срока пребывания в стране и другие нарушения визового режима иностранцам грозит уголовное преследование.