Краткий пересказ от РИА ИИ Командир взвода снайперов 428-го полка группировки войск «Центр» с позывным Рус получил ранение в голову.

Несмотря на ранение, Рус отказался от эвакуации и продолжил прикрывать ключевую трассу снабжения российских войск.

За успешное выполнение задачи командир был представлен к государственной награде «Медаль Суворова».

ДОНЕЦК, 18 июн – РИА Новости. Командир взвода снайперов 428-го полка группировки войск "Центр" с позывным Рус рассказал РИА Новости, как получил ранение в голову, но отказался от эвакуации и остался прикрывать ключевую трассу снабжения российских войск в Днепропетровской области.

"Когда я крайнюю задачу выполнял на "дороге жизни", противник вычислил мою позицию и применил FPV-дроны. Пять штук налетело, начали атаковать меня. Получил там осколочное ранение в голову. Касательное ранение по щеке правой", – рассказал Рус.

Снайпер отметил, что после вражеской атаки дронами важно выбрать правильный промежуток времени для того, чтобы покинуть раскрытую позицию.

« "Снял всю секретную связь, забрал вооружение и снялся с этой точки. Сменил позицию и дальше выполнял свою боевую задачу. От эвакуации я отказался", – добавил комвзвода.

За успешное выполнение задачи он был представлен командованием к государственной награде "Медаль Суворова".