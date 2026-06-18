Раненый снайпер отказался от эвакуации и остался прикрывать ключевую трассу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Командир взвода снайперов 428-го полка группировки войск «Центр» с позывным Рус получил ранение в голову.
- Несмотря на ранение, Рус отказался от эвакуации и продолжил прикрывать ключевую трассу снабжения российских войск.
- За успешное выполнение задачи командир был представлен к государственной награде «Медаль Суворова».
ДОНЕЦК, 18 июн – РИА Новости. Командир взвода снайперов 428-го полка группировки войск "Центр" с позывным Рус рассказал РИА Новости, как получил ранение в голову, но отказался от эвакуации и остался прикрывать ключевую трассу снабжения российских войск в Днепропетровской области.
"Когда я крайнюю задачу выполнял на "дороге жизни", противник вычислил мою позицию и применил FPV-дроны. Пять штук налетело, начали атаковать меня. Получил там осколочное ранение в голову. Касательное ранение по щеке правой", – рассказал Рус.
Снайпер отметил, что после вражеской атаки дронами важно выбрать правильный промежуток времени для того, чтобы покинуть раскрытую позицию.
«
"Снял всю секретную связь, забрал вооружение и снялся с этой точки. Сменил позицию и дальше выполнял свою боевую задачу. От эвакуации я отказался", – добавил комвзвода.
За успешное выполнение задачи он был представлен командованием к государственной награде "Медаль Суворова".
В мае 2024 года президент России Владимир Путин поставил перед армией задачу создать буферные зоны на приграничных с РФ территориях Украины. В мае 2025 года он подтвердил, что военные приступили к этой работе для безопасности приграничных регионов России. Как пояснял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, наступление российской армии в Днепропетровской области ведется в том числе для создания такой зоны. Согласно данным Минобороны РФ, ключевую роль в наступлении на Днепропетровском направлении играют группировки войск "Восток" и "Центр".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18