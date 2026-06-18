Слоны, подаренные Лаосом, будут жить в лучших условиях, заявил Путин

КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Слоны из Лаоса, подаренные Казанскому зоопарку, будут жить в наилучших условиях и принесут радость посетителям, сказал президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Лаоса Сонсаем Сипхандоном.