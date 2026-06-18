Слоны, подаренные Лаосом, будут жить в лучших условиях, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин на встрече с премьер-министром Лаоса Сонсаем Сипхандоном обсудил подарок — двух слонов для Казанского зоопарка.
- Подготовка к переезду слонов заняла несколько месяцев и потребовала участия целого ряда федеральных ведомств и специалистов.
КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Слоны из Лаоса, подаренные Казанскому зоопарку, будут жить в наилучших условиях и принесут радость посетителям, сказал президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Лаоса Сонсаем Сипхандоном.
"Признательны за решение лаосской стороны передать в дар России двух животных - двух слонов. Мне руководитель Татарстана говорил об этом, и уверен, вы можете не сомневаться, они будут в самых лучших условиях содержаться и принесут много радости всем любителям животных, всем будущим посетителям Казанского зоопарка", - сказал Путин.
Президент Лаоса в 2025 году заявлял, что по случаю 65-летия установления дипломатических отношений Лаос намерен подарить России двух самок слонов. Решение о размещении слонов в Казани было принято после того, как глава Татарстана Рустам Минниханов выразил готовность принять животных в республике. Инициативу поддержали министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр культуры РФ Ольга Любимова. Подготовка к переезду заняла несколько месяцев и потребовала участия целого ряда федеральных ведомств и специалистов.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. На полях саммита в среду открылся Деловой форум Россия - АСЕАН. РИА Новости - информационный партнер форума.