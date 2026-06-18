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Слоны, подаренные Лаосом, будут жить в лучших условиях, заявил Путин - РИА Новости, 18.06.2026
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15:45 18.06.2026 (обновлено: 16:50 18.06.2026)
Слоны, подаренные Лаосом, будут жить в лучших условиях, заявил Путин

Путин: подаренные Лаосом слоны будут жить в наилучших условиях

© Фото : Посольство России в ЛаосеСлонята по кличке "Удача" и "Сахар"
Слонята по кличке Удача и Сахар - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© Фото : Посольство России в Лаосе
Слонята по кличке "Удача" и "Сахар". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин на встрече с премьер-министром Лаоса Сонсаем Сипхандоном обсудил подарок — двух слонов для Казанского зоопарка.
  • Подготовка к переезду слонов заняла несколько месяцев и потребовала участия целого ряда федеральных ведомств и специалистов.
КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Слоны из Лаоса, подаренные Казанскому зоопарку, будут жить в наилучших условиях и принесут радость посетителям, сказал президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Лаоса Сонсаем Сипхандоном.
Путин продолжил серию международных встреч на саммите Россия - АСЕАН в Казани переговорами с премьером Лаоса.
Владимир Путин и премьер-министр Лаоса Сонексай Сипхандон во время встречи на полях саммита Россия - АСЕАН в Казани - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
Россия высоко ценит отношения с Лаосом, заявил Путин
Вчера, 15:52
"Признательны за решение лаосской стороны передать в дар России двух животных - двух слонов. Мне руководитель Татарстана говорил об этом, и уверен, вы можете не сомневаться, они будут в самых лучших условиях содержаться и принесут много радости всем любителям животных, всем будущим посетителям Казанского зоопарка", - сказал Путин.
Президент Лаоса в 2025 году заявлял, что по случаю 65-летия установления дипломатических отношений Лаос намерен подарить России двух самок слонов. Решение о размещении слонов в Казани было принято после того, как глава Татарстана Рустам Минниханов выразил готовность принять животных в республике. Инициативу поддержали министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр культуры РФ Ольга Любимова. Подготовка к переезду заняла несколько месяцев и потребовала участия целого ряда федеральных ведомств и специалистов.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. На полях саммита в среду открылся Деловой форум Россия - АСЕАН. РИА Новости - информационный партнер форума.
АСЕАН создана в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.
Сейчас АСЕАН - одно из ведущих экономических объедений в АТР, куда, как неоднократно отмечал Путин, уже давно переместился из Европы центр мирового развития.
Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия - АСЕАН в Казани - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
Путин назвал премьер-министра Лаоса добрым другом России
Вчера, 15:41
 
ОбществоЛаосРоссияКазаньВладимир ПутинРустам МиннихановСергей Лавров
 
 
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