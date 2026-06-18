Запад применит ИИ для создания сценариев цветных революций, заявил Шойгу

Краткий пересказ от РИА ИИ Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что Запад намерен применять технологии искусственного интеллекта для создания детальных сценариев «цветных революций» в конкретных странах.

С помощью ИИ предполагается обрабатывать большие массивы данных о ситуации в странах-мишенях, выявлять уязвимости представителей правящих элит и вырабатывать детализированные сценарии внешнего вмешательства.

Особое внимание уделяется возможности вскрытия с опорой на ИИ личных и деловых связей, политических предпочтений и психологических особенностей пользователей для проведения адресных информационных кампаний.

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Запад намерен применять технологии искусственного интеллекта для создания детальных сценариев "цветных революций" в конкретных странах, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

В своей статье для "Известий" Шойгу подробно описал, как правящие круги на Западе активно используют технологии "цветных революций" для продвижения своих геополитических интересов, и как реализуются сценарии "цветных революций", в том числе с применением цифровых технологий.

По словам Шойгу, важно учитывать, что заказчики смены режимов видят значительные перспективы в задействовании технологий искусственного интеллекта.

"С их помощью предполагается обеспечивать обработку больших массивов данных о ситуации в странах-мишенях, выявлять уязвимости представителей правящих элит, вырабатывать детализированные сценарии внешнего вмешательства", - пояснил Шойгу.