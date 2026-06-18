Рейтинг@Mail.ru
Запад применит ИИ для создания сценариев цветных революций, заявил Шойгу - РИА Новости, 18.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:14 18.06.2026 (обновлено: 01:00 18.06.2026)
Запад применит ИИ для создания сценариев цветных революций, заявил Шойгу

Шойгу: Запад намерен использовать ИИ для создания сценариев цветных революций

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСергей Шойгу
Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Сергей Шойгу. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что Запад намерен применять технологии искусственного интеллекта для создания детальных сценариев «цветных революций» в конкретных странах.
  • С помощью ИИ предполагается обрабатывать большие массивы данных о ситуации в странах-мишенях, выявлять уязвимости представителей правящих элит и вырабатывать детализированные сценарии внешнего вмешательства.
  • Особое внимание уделяется возможности вскрытия с опорой на ИИ личных и деловых связей, политических предпочтений и психологических особенностей пользователей для проведения адресных информационных кампаний.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Запад намерен применять технологии искусственного интеллекта для создания детальных сценариев "цветных революций" в конкретных странах, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
В своей статье для "Известий" Шойгу подробно описал, как правящие круги на Западе активно используют технологии "цветных революций" для продвижения своих геополитических интересов, и как реализуются сценарии "цветных революций", в том числе с применением цифровых технологий.
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
Шойгу призвал отслеживать идущие с Запада угрозы цветных революций
00:12
По словам Шойгу, важно учитывать, что заказчики смены режимов видят значительные перспективы в задействовании технологий искусственного интеллекта.
"С их помощью предполагается обеспечивать обработку больших массивов данных о ситуации в странах-мишенях, выявлять уязвимости представителей правящих элит, вырабатывать детализированные сценарии внешнего вмешательства", - пояснил Шойгу.
Особое внимание привлекает возможность вскрытия с опорой на ИИ личных и деловых связей, политических предпочтений и психологических особенностей пользователей в целях проведения адресных информационных кампаний в отношении групп населения, добавил он.
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и исполняющий обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайн во время встречи в Нейпьидо. 3 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Запад сбросил маски, заявил Шойгу
3 февраля, 09:37
 
ТехнологииРоссияСергей ШойгуВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала