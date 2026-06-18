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Команды Чехии и ЮАР назвали составы на матч ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 18.06.2026
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Футбол
 
18:04 18.06.2026
Команды Чехии и ЮАР назвали составы на матч ЧМ-2026

Шик вошел в состав сборной Чехии на матч ЧМ-2026 против команды ЮАР

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкФутбол. Отборочный матч ЧМ-2022. Белоруссия - Чехия
Футбол. Отборочный матч ЧМ-2022. Белоруссия - Чехия - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ладислав Крейчи и Патрик Шик вошли в стартовый состав сборной Чехии на матч второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу против команды ЮАР.
  • Встреча группы А пройдет в Атланте и начнется в 19:00 мск.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Защитник "Вулверхэмптона" Ладислав Крейчи и форвард "Байера" Патрик Шик вошли в стартовый состав сборной Чехии на матч второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу против команды ЮАР, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Встреча группы А пройдет в Атланте и начнется в 19:00 мск.
ЧМ по футболу 2026
18 июня 2026 • начало в 19:00
Завершен
Чехия
1 : 1
ЮАР
06‎’‎ • Михал Садилек
(Александр Сойка)
83‎’‎ • Тебохо Мокуна (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
В стартовый состав сборной Чехии вошли: Матей Коварж (вратарь), Томаш Голеш, Робин Гранач, Владимир Цоуфал, Ладислав Крейчи (капитан), Владимир Дарида, Лукаш Черв, Михал Садилек, Александр Сойка, Адам Гложек, Патрик Шик.
Состав команды ЮАР выглядит следующим образом: Ронвен Уильямс (вратарь, капитан), Обри Модиба, Мбекезели Мбокази, Хулисо Мудау, Име Окон, Тебохо Мокоэна, Таленте Мбата, Джейден Адамс, Освин Апполлис, Тапело Масеко, Икраам Рейнерс.
Обе сборные потерпели поражения в первом туре. Чехи со счетом 1:2 уступили команде Южной Кореи, а сборная ЮАР проиграла хозяевам турнира мексиканцам - 0:2.
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