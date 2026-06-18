Команды Чехии и ЮАР назвали составы на матч ЧМ-2026

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Защитник "Вулверхэмптона" Ладислав Крейчи и форвард "Байера" Патрик Шик вошли в стартовый состав сборной Чехии на матч второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу против команды ЮАР, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).