Сборная Узбекистана убрала за собой раздевалку после первого матча на ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Узбекистана проиграла команде Колумбии со счетом 1:3 в своем первом матче на чемпионате мира, который прошел в Мехико.
- Футболисты сборной Узбекистана убрали за собой раздевалку и оставили благодарственные послания на испанском и узбекском языках.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Футболисты сборной Узбекистана убрали после себя раздевалку по итогам своего первого матча на чемпионатах мира, следует из поста в Telegram-канале Ассоциации футбола Узбекистана.
В среду сборная Узбекистана дебютировала на чемпионате мира, проиграв команде Колумбии со счетом 1:3 в матче группы K, который прошел в Мехико.
18 июня 2026 • начало в 05:00
Завершен
60’ • Аббосбек Файзуллаев
40’ • Даниэль Муньос
65’ • Луис Диас
90’ • Хаминтон Кампас
"Большое спасибо, Мексика! Удачи на чемпионате мира. Спасибо", - написали представители команды на доске в раздевалке на испанском и узбекском языках.
"Благодарим Мексику и легендарный стадион "Ацтека" за то, что они стали хозяевами нашего первого матча на чемпионате мира", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
Команде Фабио Каннаваро еще предстоит сыграть в группе с командами Португалии и ДР Конго.