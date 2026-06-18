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Сарвели покинул "Локомотив" - РИА Новости Спорт, 18.06.2026
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13:32 18.06.2026 (обновлено: 13:39 18.06.2026)
Сарвели покинул "Локомотив"

"Локомотив" расторг контракт с нападающим Владиславом Сарвели

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСарвели
Сарвели - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нападающий Владислав Сарвели покинул московский "Локомотив".
  • Контракт с футболистом расторгнут по соглашению сторон.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Нападающий Владислав Сарвели покинул московский "Локомотив", сообщается на сайте футбольного клуба.
Контракт расторгнут по соглашению сторон. В минувшем сезоне Сарвели провел 12 матчей во всех турнирах и забил один мяч.
Сарвели 28 лет. Он перешел в "Локомотив" летом 2023 года. Ранее форвард выступал за столичный клуб "Чертаново", самарские "Крылья Советов" и "Сочи". В составе "железнодорожников" он провел 65 игр, в которых забил семь мячей и отдал девять результативных передач. По итогам сезона-2025/26 Сарвели вместе с клубом завоевал бронзовые медали Российской премьер-лиги (РПЛ).
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