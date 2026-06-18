Сарвели покинул "Локомотив"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нападающий Владислав Сарвели покинул московский "Локомотив".
- Контракт с футболистом расторгнут по соглашению сторон.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Нападающий Владислав Сарвели покинул московский "Локомотив", сообщается на сайте футбольного клуба.
Контракт расторгнут по соглашению сторон. В минувшем сезоне Сарвели провел 12 матчей во всех турнирах и забил один мяч.
Сарвели 28 лет. Он перешел в "Локомотив" летом 2023 года. Ранее форвард выступал за столичный клуб "Чертаново", самарские "Крылья Советов" и "Сочи". В составе "железнодорожников" он провел 65 игр, в которых забил семь мячей и отдал девять результативных передач. По итогам сезона-2025/26 Сарвели вместе с клубом завоевал бронзовые медали Российской премьер-лиги (РПЛ).