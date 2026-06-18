Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главы делегаций саммита Россия-АСЕАН приняли Казанскую декларацию.
- Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17–19 июня.
КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Главы делегаций саммита Россия-АСЕАН приняли Казанскую декларацию, сообщается на сайте Кремля.
Как ранее сообщил помощник президента Россию Юрий Ушаков, в Казанской декларации закреплены совпадающие подходы России и АСЕАН по международной проблематике и направлениям дальнейшего сотрудничества.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. На полях саммита в среду открылся Деловой форум Россия - АСЕАН. РИА Новости - информационный партнер форума.
АСЕАН создана в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Сейчас АСЕАН - одно из ведущих экономических объедений в АТР, куда, как неоднократно отмечал президент РФ Владимир Путин, уже давно переместился из Европы центр мирового развития.