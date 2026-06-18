РЖД завершили испытания контактной сети для ВСМ Москва – Петербург

Краткий пересказ от РИА ИИ РЖД завершили испытания контактной сети для высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург.

Проверка подтвердила соответствие компонентов контактной сети техническому заданию РЖД при скоростях до 400 км/ч.

На основе результатов испытаний принято решение о выпуске установочной серии деталей.

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. РЖД завершили испытания контактной сети для первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург, сообщила компания.

"Проверка подтвердила: все компоненты КС-400 соответствуют техническому заданию РЖД и необходимым требованиям при скоростях движения до 400 км/ч. Принято решение о выпуске установочной серии деталей", - говорится в сообщении.

Контактная сеть – один из важнейших элементов будущей высокоскоростной магистрали. Уникальное инженерное решение разработали в Инжиниринговом центре железнодорожного транспорта.

Изготовлением комплектующих занимались порядка 80 компаний. По техническому заданию РЖД они создали более 800 деталей. Испытания начались в августе 2025 года на опытном участке длиной 800 метров, его смонтировали на Экспериментальном кольце ВНИИЖТ в Щербинке

Специалисты проверяли совместимость всех элементов контактной сети, их технические параметры, в том числе один из основных – натяжение контактного провода.

Испытания прошли и системы стационарной диагностики. На опытном участке были установлены 32 датчика. Они фиксировали различные состояния контактной сети: уровень натяжения, положение в пространстве, температуру и другие.