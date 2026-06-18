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РЖД завершили испытания контактной сети для ВСМ Москва – Петербург - РИА Новости, 18.06.2026
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14:42 18.06.2026
РЖД завершили испытания контактной сети для ВСМ Москва – Петербург

РЖД завершили испытания контактной сети для первой в РФ ВСМ Москва — Петербург

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПолноразмерный макет сверхскоростного поезда для ВСМ
Полноразмерный макет сверхскоростного поезда для ВСМ - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Полноразмерный макет сверхскоростного поезда для ВСМ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • РЖД завершили испытания контактной сети для высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург.
  • Проверка подтвердила соответствие компонентов контактной сети техническому заданию РЖД при скоростях до 400 км/ч.
  • На основе результатов испытаний принято решение о выпуске установочной серии деталей.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. РЖД завершили испытания контактной сети для первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург, сообщила компания.
"Проверка подтвердила: все компоненты КС-400 соответствуют техническому заданию РЖД и необходимым требованиям при скоростях движения до 400 км/ч. Принято решение о выпуске установочной серии деталей", - говорится в сообщении.
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Контактная сеть – один из важнейших элементов будущей высокоскоростной магистрали. Уникальное инженерное решение разработали в Инжиниринговом центре железнодорожного транспорта.
Изготовлением комплектующих занимались порядка 80 компаний. По техническому заданию РЖД они создали более 800 деталей. Испытания начались в августе 2025 года на опытном участке длиной 800 метров, его смонтировали на Экспериментальном кольце ВНИИЖТ в Щербинке.
Специалисты проверяли совместимость всех элементов контактной сети, их технические параметры, в том числе один из основных – натяжение контактного провода.
Испытания прошли и системы стационарной диагностики. На опытном участке были установлены 32 датчика. Они фиксировали различные состояния контактной сети: уровень натяжения, положение в пространстве, температуру и другие.
"Качество токосъема электропоездом и взаимодействие контактной сети с другими подсистемами будут оценивать на специальном испытательном полигоне – участке ВСМ", - добавляется в сообщении.
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