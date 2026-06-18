Ушаков: Россия, планируя саммит АСЕАН, даже не знала о датах встречи G7

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ушаков заявил, что при планировании саммита АСЕАН в Казани не было известно о проведении саммита G7 в Эвиане в те же даты.
- Саммит АСЕАН, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани с 17 по 19 июня.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Россия, планируя саммит АСЕАН в Казани, даже не думала и не знала, что в эти же даты будет проводиться саммит G7 в Эвиане, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
"Не знаю, по крайней мере, когда мы планировали этот саммит, о "Семерке" и не думали и даже не знали, что на эти дни намечалось проведение саммита в Эвиане. Мы об этом не знали. Но даже знать не хотели", - сказал Ушаков ИС "Вести".