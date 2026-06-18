Рейтинг@Mail.ru
Ушаков: Россия, планируя саммит АСЕАН, даже не знала о датах встречи G7 - РИА Новости, 18.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:09 18.06.2026
Ушаков: Россия, планируя саммит АСЕАН, даже не знала о датах встречи G7

Ушаков: Россия, планируя саммит АСЕАН, даже не знала о датах встречи G7 в Эвиане

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии фотографирования глав делегаций - участников саммита Россия - АСЕАН в Казани
Президент РФ Владимир Путин на церемонии фотографирования глав делегаций - участников саммита Россия - АСЕАН в Казани - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на церемонии фотографирования глав делегаций - участников саммита Россия - АСЕАН в Казани
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ушаков заявил, что при планировании саммита АСЕАН в Казани не было известно о проведении саммита G7 в Эвиане в те же даты.
  • Саммит АСЕАН, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани с 17 по 19 июня.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Россия, планируя саммит АСЕАН в Казани, даже не думала и не знала, что в эти же даты будет проводиться саммит G7 в Эвиане, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
"Не знаю, по крайней мере, когда мы планировали этот саммит, о "Семерке" и не думали и даже не знали, что на эти дни намечалось проведение саммита в Эвиане. Мы об этом не знали. Но даже знать не хотели", - сказал Ушаков ИС "Вести".
Саммит G7 проходил 15-17 июня во Франции.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. На полях саммита в среду открылся Деловой форум Россия – АСЕАН. РИА Новости – информационный партнер форума.
Президент России Владимир Путин и генеральный секретарь АСЕАН Као Кимхорн во время встречи в Казани - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
Таиланд играет ключевую роль в АСЕАН, заявил Путин
Вчера, 18:04
 
В миреРоссияКазаньФранцияЮрий УшаковG7Саммит Россия — АСЕАН в Казани
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала