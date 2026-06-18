Россия и страны АСЕАН приняли план действий по стратегическому партнерству

В декларации стороны закрепили подходы к международным вопросам и направления дальнейшего сотрудничества. Они договорились расширять связи в энергетической и экономической областях, укреплять диалог по вопросам безопасности, продвигать дружественные отношения и поддерживать взаимодействие на высоком уровне. Также стороны заявили о готовности развивать морское сотрудничество.