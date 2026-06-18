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Россия и страны АСЕАН приняли план действий по стратегическому партнерству - РИА Новости, 18.06.2026
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13:32 18.06.2026 (обновлено: 14:25 18.06.2026)
Россия и страны АСЕАН приняли план действий по стратегическому партнерству

Путин и лидеры стран АСЕАН приняли план действий по стратегическому партнерству

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и главы делегаций на пленарном заседании саммита Россия — АСЕАН в Казани
Президент России Владимир Путин и главы делегаций на пленарном заседании саммита Россия — АСЕАН в Казани - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и главы делегаций на пленарном заседании саммита Россия — АСЕАН в Казани
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия и страны АСЕАН одобрили комплексный план действий по стратегическому партнерству на 2026-2030 годы.
  • В нем фиксируются конкретные шаги по расширению сотрудничества в ключевых отраслях.
  • Также стороны приняли декларацию и совместные заявления о взаимодействии в сфере энергетики и культуры.
КАЗАНЬ, 18 июн — РИА Новости. Владимир Путин и лидеры стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии приняли комплексный план действий по стратегическому партнерству на 2026-2030 годы.
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"Одобряем <...> план действий <...> с целью дальнейшего продвижения и расширения многогранного и взаимовыгодного сотрудничества", — говорится в тексте декларации "Россия — АСЕАН: единство в многообразии — 35 лет вместе".
Вступительное слово Путина на пленарном заседании саммита Россия – АСЕАН - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
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Как сообщал помощник президента Юрий Ушаков, в документе фиксируются конкретные шаги по развитию отношений в сфере политики, безопасности, торговли, инвестиций, энергетики, транспорта, сельского хозяйства, науки, технологий и других.
В декларации стороны закрепили подходы к международным вопросам и направления дальнейшего сотрудничества. Они договорились расширять связи в энергетической и экономической областях, укреплять диалог по вопросам безопасности, продвигать дружественные отношения и поддерживать взаимодействие на высоком уровне. Также стороны заявили о готовности развивать морское сотрудничество.
Наряду с этими двумя документами лидеры приняли совместные заявления о сотрудничестве в области культуры и энергетики.
Саммит, посвященный 35-летию отношений между Москвой и ассоциацией, проходит в Казани 17-19 июня. Организацию создали в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.
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