Губерниев призвал выгнать Роналду из основного состава сборной Португалии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Губерниев призвал выгнать Криштиану Роналду из основного состава национальной команды, отметив небрежную игру Португалии и ошибки Роналду.
- В среду сборная Португалии сыграла вничью с командой ДР Конго со счетом 1:1. Роналду вышел на поле в возрасте 41 года 132 дней. Он стал самым возрастным футболистом стартового состава в истории чемпионатов мира.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, оценивая игру сборной Португалии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу, призвал выгнать Криштиану Роналду из основного состава национальной команды.
В среду сборная Португалии сыграла вничью с командой ДР Конго со счетом 1:1. Роналду вышел на поле в возрасте 41 года 132 дней. Он стал самым возрастным полевым игроком стартового состава в истории чемпионатов мира. Также Роналду повторил установленный днем ранее рекорд аргентинца Лионеля Месси, сыграв на шестом чемпионате мира. Форвард провел на поле весь матч, не отметился результативными действиями и получил одну из худших оценок среди игроков сборной.
17 июня 2026 • начало в 20:00
Завершен
06’ • Жуан Невеш
45’ • Йоан Висса
"Нельзя так относиться к футболу, как сегодня Португалия! Небрежно! Футбол таких наказывает! И гнать Криша из основы! Два момента запорол, его время ушло! Там есть кому в футбол играть", - написал Губерниев в Telegram-канале.