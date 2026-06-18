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Роналду высказался о неудачном старте сборной Португалии на ЧМ - РИА Новости Спорт, 18.06.2026
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Футбол
 
00:26 18.06.2026 (обновлено: 01:39 18.06.2026)
Роналду высказался о неудачном старте сборной Португалии на ЧМ

Роналду заявил, что не на такой старт на ЧМ рассчитывала сборная Португалии

© REUTERS / Pedro NunesКриштиану Роналду
Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© REUTERS / Pedro Nunes
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Португалии сыграла вничью с командой ДР Конго в матче первого тура группового этапа чемпионата мира со счетом 1:1.
  • Криштиану Роналду стал самым возрастным футболистом стартового состава в истории чемпионатов мира и повторил рекорд Лионеля Месси, сыграв на шестом чемпионате мира.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду заявил, что команда рассчитывала более удачно начать чемпионат мира.
В среду сборная Португалии сыграла вничью с командой ДР Конго в матче первого тура группового этапа чемпионата мира со счетом 1:1. Роналду вышел на поле в возрасте 41 года 132 дней. Он стал самым возрастным полевым игроком стартового состава в истории чемпионатов мира. Также Роналду повторил установленный днем ранее рекорд аргентинца Лионеля Месси, сыграв на шестом чемпионате мира.
ЧМ по футболу 2026
17 июня 2026 • начало в 20:00
Завершен
Португалия
1 : 1
ДР Конго
06‎’‎ • Жуан Невеш
(Педру Нету)
45‎’‎ • Йоан Висса
(Артур Масуаку)
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"Не тот старт, которого мы хотели, но это далеко не конец. Не опускаем голову и фокусируемся на следующем матче", - написал Роналду в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
Криштиану Роналду и игроки сборной Португалии - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
Месси - 3, Роналду - 0: Португалия не готова к старту ЧМ-2026
Вчера, 22:10
 
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