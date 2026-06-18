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Около 6 млрд руб направят на ремонт федеральных дорог в Мордовии до 2028 г - РИА Новости, 18.06.2026
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Республика Мордовия - РИА Новости, 1920, 17.01.2019
Республика Мордовия
 
19:35 18.06.2026
Около 6 млрд руб направят на ремонт федеральных дорог в Мордовии до 2028 г

На ремонт федеральных дорог в Мордовии в 2028 г направят коло 6 млрд руб

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкДорожные знаки
Дорожные знаки - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июн - РИА Новости. Около 6 миллиардов рублей будет направлено на ремонт федеральных дорог в Мордовии до 2028 года, сообщает пресс-служба главы республики.
Глава Мордовии Артем Здунов в четверг провел рабочую встречу с начальником Федерального казенного учреждения "Волго-Вятскуправтодор" Ильнуром Нурмухаметовым.
"Речь шла о приведении в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования федерального значения, проходящих по территории Мордовии и находящихся в ведении "Волго-Вятскуправтодор". Это трасса М-5 "Урал" - подъезд к городу Саранск, Р-158 "Нижний Новгород - Арзамас - Саранск - Исса - Пенза – Саратов" и Р-178 "Саранск - Сурское – Ульяновск". С 27 марта 2026 года эти федеральные дороги переданы в оперативное управление "Волго-Вятскуправтодор", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы главы Мордовии, в этом году запланированы дорожные работы на сумму свыше 1,1 миллиарда рублей. Из них почти 600 миллионов рублей будет направлено на содержание дорог и мостов, текущее проектирование. Так, более 125 миллионов рублей пойдет на монтаж шумоизоляционного экрана, около 420 миллионов рублей - на текущий ремонт дороги М-5 "Урал".
"Всего в этом году ремонту подлежат 26,4 километра автодорог. За весь период 2026-2028 годов запланировано привести в нормативное состояние 208 километров полотна, что составляет 58% от общей протяженности федеральных дорог в Мордовии. На эти цели выделено 5,85 миллиарда рублей", - подчеркивается в сообщении.
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