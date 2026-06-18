Около 6 млрд руб направят на ремонт федеральных дорог в Мордовии до 2028 г

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июн - РИА Новости. Около 6 миллиардов рублей будет направлено на ремонт федеральных дорог в Мордовии до 2028 года, сообщает пресс-служба главы республики.

Глава Мордовии Артем Здунов в четверг провел рабочую встречу с начальником Федерального казенного учреждения "Волго-Вятскуправтодор" Ильнуром Нурмухаметовым.

"Речь шла о приведении в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования федерального значения, проходящих по территории Мордовии и находящихся в ведении "Волго-Вятскуправтодор". Это трасса М-5 "Урал" - подъезд к городу Саранск, Р-158 "Нижний Новгород - Арзамас - Саранск - Исса - Пенза – Саратов" и Р-178 "Саранск - Сурское – Ульяновск". С 27 марта 2026 года эти федеральные дороги переданы в оперативное управление "Волго-Вятскуправтодор", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы главы Мордовии, в этом году запланированы дорожные работы на сумму свыше 1,1 миллиарда рублей. Из них почти 600 миллионов рублей будет направлено на содержание дорог и мостов, текущее проектирование. Так, более 125 миллионов рублей пойдет на монтаж шумоизоляционного экрана, около 420 миллионов рублей - на текущий ремонт дороги М-5 "Урал".