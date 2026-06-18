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Челябинская область продолжит реализацию проекта "Большой ремонт 74" - РИА Новости, 18.06.2026
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Челябинская область
 
17:01 18.06.2026
Челябинская область продолжит реализацию проекта "Большой ремонт 74"

Челябинская область продолжает реализацию проекта "Большой ремонт 74"

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГубернатор Челябинской области Алексей Текслер
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 18 июн - РИА Новости. Челябинская область продолжает реализацию проекта по масштабному обновлению инфраструктуры ЖКХ, реконструируя очистные сооружения и устаревшие коммуникации, также продолжаются работы над транспортной доступностью региона, сообщил губернатор Алексей Текслер.
"Продолжаем работу по масштабному обновлению инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства в рамках проекта "Большой ремонт 74". Мы реконструируем очистные сооружения, меняем устаревшие коммуникации и, конечно, занимаемся газификацией. Это все большие проекты. Это очень важные проекты для устойчивой работы систем ЖКХ на долгосрочную перспективу", - сказал глава региона в обращении к депутатам заксобрания области.
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Также, по словам губернатора, власти продолжают работу над транспортной доступностью региона. "Строим и ремонтируем дороги, расширяем пункт пропуска через государственную границу с Казахстаном. Параллельно продолжаем обновление общественного транспорта. И важно, что развитие городского электрического транспорта в регионе опирается на собственную промышленную базу. Челябинская область – один из ключевых центров производства электротранспорта (трамваев, троллейбусов, сейчас и электробусов). Наша техника работает по всей России", - сказал Текслер.
По данным губернатора, с 2019 года были приведены в нормативное состояние (отремонтированы) более 5,5 тысячи километров региональных и муниципальных дорог; благоустроено почти 3,5 тысячи общественных пространств и дворовых территорий.
Глава региона добавил, что в Челябинске продолжается реализация одного из важных проектов - строительство метротрама. "Запущена работа двух тоннелепроходческих комплексов. На участке по улице Овчинникова пройдено свыше 430 погонных метров. Готовимся к запуску тоннелепроходческих комплексов на других участках", - пояснил он.
Председатель комитета законодательного собрания по промышленной политике Владимир Перезолов отметил, что в обращении губернатор уделил особое внимание развитию транспортной доступности для жителей Челябинской области.
"За последние годы было сделано очень много. Во время пандемии были введены субсидии на муниципальные и межмуниципальные перевозки, что помогло обеспечить бесперебойное сообщение между муниципалитетами по регулируемым тарифам. В Челябинской агломерации уже несколько лет успешно реализуется масштабная реформа общественного транспорта. Под руководством главы региона был взят курс на модернизацию, и результаты видны: более 160 новых троллейбусов выехали на маршруты, вытесняя устаревший транспорт. Продолжается обновление трамвайной сети и замена подвижного состава", - цитирует пресс-служба заксобрания слова Перезолова.
Он добавил, что губернатор подчеркнул: позитивные изменения стали возможны и благодаря тому, что новые троллейбусы и трамваи производятся предприятиями Челябинской области. "Это свидетельствует о высокой самодостаточности промышленного потенциала региона. Главная цель сейчас – чтобы каждый житель области ощутил на себе положительные эффекты транспортной реформы", - сказал Перезолов.
По данным администрации Челябинска, в городе идут работы на первых объектах масштабной программы обновления коммунальной инфраструктуры "Большой ремонт 74", которая охватывает сети всех ресурсоснабжающих предприятий. Так, ремонт самотечного коллектора на улице Энергетиков идет со значительным опережением графика.
По словам гендиректора МУП "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения" Владимира Лобанова, капитальный ремонт проводится бестраншейным способом с применением спирально-навивной технологии.
"Это позволяет полностью сохранить существующее благоустройство и не перекрывать дороги. Такой метод также сводит к нулю риски повреждения смежных сетей — теплотрасс, электрических кабелей, газопроводов и линий связи", - отметил он. Лобанов добавил, что новые технические решения кратно повышают надежность системы и обеспечивают ее безаварийную работу на десятилетия вперед.
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