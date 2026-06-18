Путин на саммите Россия — АСЕАН рассказал о подходах России к СВО

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"Наш президент выступил на сегодняшнем заседании, об этом попросил, в частности, премьер-министр Сингапура. И мы подробно, вернее, наш руководитель подробно разъяснил наши подходы (к СВО - ред.)", - сказал Ушаков в комментарии ИС "Вести".