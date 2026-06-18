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Путин на саммите Россия — АСЕАН рассказал о подходах России к СВО - РИА Новости, 18.06.2026
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22:56 18.06.2026 (обновлено: 22:58 18.06.2026)
Путин на саммите Россия — АСЕАН рассказал о подходах России к СВО

Путин по просьбе премьера Сингапура на саммите в Казани озвучил подходы РФ к СВО

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и главы делегаций на пленарном заседании саммита Россия - АСЕАН в Казани
Президент РФ Владимир Путин и главы делегаций на пленарном заседании саммита Россия - АСЕАН в Казани - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
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Президент РФ Владимир Путин и главы делегаций на пленарном заседании саммита Россия - АСЕАН в Казани
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг попросил президента РФ Владимира Путина рассказать о подходах российской стороны к спецоперации.
  • Тема причин начала спецоперации обсуждалась на двусторонней встрече Путина и Вонга на полях саммита в Казани.
  • Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17–19 июня.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг во время саммита Россия - АСЕАН попросил президента РФ Владимира Путина рассказать о подходах российской стороны к спецоперации, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
«

"Наш президент выступил на сегодняшнем заседании, об этом попросил, в частности, премьер-министр Сингапура. И мы подробно, вернее, наш руководитель подробно разъяснил наши подходы (к СВО - ред.)", - сказал Ушаков в комментарии ИС "Вести".

Путин на встрече с Премьер-министром Сингапура Лоуренсом Вонгом - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
Путин встретился с премьером Сингапура
Вчера, 17:05
Помощник президента добавил, что тема причин начала спецоперации обсуждалась также на двусторонней встреч Путина и Вонга на полях саммита в Казани.
Путин в четверг провел встречу с Вонгом на полях саммита Россия - АСЕАН в Казани.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. На полях саммита в среду открылся Деловой форум Россия – АСЕАН. РИА Новости – информационный партнер форума.
АСЕАН создана в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.
Сейчас АСЕАН – одно из ведущих экономических объедений в АТР, куда, как неоднократно отмечал Путин, уже давно переместился из Европы центр мирового развития.
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Вчера, 17:24
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСингапур (город)КазаньРоссияВладимир ПутинЮрий УшаковСаммит Россия — АСЕАН в Казани
 
 
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