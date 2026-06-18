Путин на саммите Россия — АСЕАН рассказал о подходах России к СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг попросил президента РФ Владимира Путина рассказать о подходах российской стороны к спецоперации.
- Тема причин начала спецоперации обсуждалась на двусторонней встрече Путина и Вонга на полях саммита в Казани.
- Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17–19 июня.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг во время саммита Россия - АСЕАН попросил президента РФ Владимира Путина рассказать о подходах российской стороны к спецоперации, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
Путин встретился с премьером Сингапура
Вчера, 17:05
Путин в четверг провел встречу с Вонгом на полях саммита Россия - АСЕАН в Казани.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. На полях саммита в среду открылся Деловой форум Россия – АСЕАН. РИА Новости – информационный партнер форума.