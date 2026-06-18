Путин пожелал жителям Татарстана хорошо отпраздновать Сабантуй

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин пожелал жителям Татарстана хорошо провести время во время празднования Сабантуя.
- Поздравляю вас всех и желаю всего самого доброго, сказал российский президент.
КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал жителям Татарстана хорошо провести время во время празднования Сабантуя.
Путин в четверг в Казани провел встречу с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Во время встречи президент по ВКС дал старт работе нового сборочно-испытательного комплекса "Казанькомпрессормаш".
Путин провел встречу с Миннихановым
Вчера, 20:53
"Поздравляю вас всех и желаю всего самого доброго", - сказал президент, обращаясь к трудовому коллективу предприятия.
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"Ну и хорошего времяпрепровождения в ближайшие выходные, Сабантуй как раз будет", - заключил Путин.
Минниханов уточнил, что в Зеленодольске Сабантуй прошел в прошлые выходные, а в ближайшие выходные праздник примет Казань.
"Растягиваете удовольствие? Ну и правильно", - ответил российский лидер.