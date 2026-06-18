Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Путин пожелал жителям Татарстана хорошо провести время во время празднования Сабантуя.

Поздравляю вас всех и желаю всего самого доброго, сказал российский президент.

КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал жителям Татарстана хорошо провести время во время празднования Сабантуя.

"Поздравляю вас всех и желаю всего самого доброго", - сказал президент, обращаясь к трудовому коллективу предприятия.

« "Ну и хорошего времяпрепровождения в ближайшие выходные, Сабантуй как раз будет", - заключил Путин.

Минниханов уточнил, что в Зеленодольске Сабантуй прошел в прошлые выходные, а в ближайшие выходные праздник примет Казань.