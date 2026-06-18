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Путин пожелал жителям Татарстана хорошо отпраздновать Сабантуй - РИА Новости, 18.06.2026
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22:15 18.06.2026
Путин пожелал жителям Татарстана хорошо отпраздновать Сабантуй

Путин пожелал жителям Татарстана хорошо провести время на праздновании Сабантуя

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкНациональный татарский праздник "Сабантуй"
Национальный татарский праздник Сабантуй - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Национальный татарский праздник "Сабантуй". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин пожелал жителям Татарстана хорошо провести время во время празднования Сабантуя.
  • Поздравляю вас всех и желаю всего самого доброго, сказал российский президент.
КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал жителям Татарстана хорошо провести время во время празднования Сабантуя.
Путин в четверг в Казани провел встречу с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Во время встречи президент по ВКС дал старт работе нового сборочно-испытательного комплекса "Казанькомпрессормаш".
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"Поздравляю вас всех и желаю всего самого доброго", - сказал президент, обращаясь к трудовому коллективу предприятия.
«
"Ну и хорошего времяпрепровождения в ближайшие выходные, Сабантуй как раз будет", - заключил Путин.
Минниханов уточнил, что в Зеленодольске Сабантуй прошел в прошлые выходные, а в ближайшие выходные праздник примет Казань.
"Растягиваете удовольствие? Ну и правильно", - ответил российский лидер.
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