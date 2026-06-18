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Минниханов пообещал Путину исправить ситуацию с врачами в Татарстане - РИА Новости, 18.06.2026
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22:08 18.06.2026 (обновлено: 22:25 18.06.2026)
Минниханов пообещал Путину исправить ситуацию с врачами в Татарстане

Минниханов пообещал Путину поправить ситуацию с недостатком медиков в Татарстане

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава Республики Татарстан Рустам Минниханов перед церемонией открытия комплекса компрессорных агрегатов СПГ
Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Татарстан Рустам Минниханов перед церемонией открытия комплекса компрессорных агрегатов СПГ - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Татарстан Рустам Минниханов перед церемонией открытия комплекса компрессорных агрегатов СПГ
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин обратил внимание Минниханова на количество врачей-специалистов, которое приходится на 10 тысяч жителей региона.
  • Минниханов пообещал поправить ситуацию с обеспеченностью жителей региона врачами и отметил, что в Татарстане предусмотрены целевые наборы врачей для медучреждений в муниципалитетах и действует система подъемных грантов.
КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов пообещал президенту РФ Владимиру Путину поправить ситуацию с обеспеченностью жителей региона врачами.
Глава государства в четверг провел встречу с Миннихановым. Путин обратил внимание главы республики на количество врачей-специалистов, которое приходится на 10 тысяч жителей региона.
"Мы сейчас в районах проводим балансовые комиссии. Будем или со стороны приглашать (специалистов - ред.)... Мы поправим (ситуацию - ред.)", - сказал Минниханов.
Глава региона доложил, что в Татарстане предусмотрены целевые наборы врачей не только для центральных больниц, но и для медучреждений в муниципалитетах. Помимо этого, в республике действует система подъемных грантов. Он подчеркнул, что эта тема находится на контроле.
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