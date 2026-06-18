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Путин назвал прошедший форум "Россия — Исламский мир" полезным для страны - РИА Новости, 18.06.2026
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22:06 18.06.2026
Путин назвал прошедший форум "Россия — Исламский мир" полезным для страны

Путин назвал прошедший форум "Россия — Исламский мир" хорошим мероприятием

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым.
  • Путин назвал форум «Россия — Исламский мир: КазаньФорум» хорошим и полезным для страны мероприятием.
КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал прошедший в Казани форум "Россия - Исламский мир" хорошим мероприятием, которое было полезным для страны.
Путин в четверг в Казани провел встречу с главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. Во время беседы глава региона рассказал о международных мероприятиях, которые проводятся в Казани, в том числе упомянул форум "Россия - Исламский мир: КазаньФорум".
"Очень хорошее мероприятие получилось. И очень полезное для страны в целом", - сказал Путин.
XVII Международный экономический форум "Россия - исламский мир: КазаньФорум" проходил в Казани 13-15 мая. Форум является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус. РИА Новости - генеральный медиапартнер и фотохост форума.
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КазаньРоссияРеспублика Татарстан (Татарстан)Владимир ПутинРустам МиннихановОрганизация исламского сотрудничества
 
 
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