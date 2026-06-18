Путин назвал прошедший форум "Россия — Исламский мир" полезным для страны

КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал прошедший в Казани форум "Россия - Исламский мир" хорошим мероприятием, которое было полезным для страны.

"Очень хорошее мероприятие получилось. И очень полезное для страны в целом", - сказал Путин.