Путин дал старт работе комплекса по производству СПГ в Татарстане

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин дал старт работе нового сборочно-испытательного комплекса "Казанькомпрессормаш" в Татарстане.
- Комплекс специализируется на оборудовании для производства СПГ и построен в Зеленодольске в рамках Концепции технологического развития России на период до 2030 года.
- Путин отметил уникальность предприятия и его вклад в укрепление технологической независимости и суверенитета России.
КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал старт работе нового сборочно-испытательного комплекса "Казанькомпрессормаш" в Татарстане, который специализируется на оборудовании для производства СПГ.
Путин вечером в четверг в Казани провел встречу с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Президент и глава региона по видео-конференц-связи приняли участие в церемонии запуска нового сборочно-испытательного комплекса "Казанькомпрессормаш".
"Разрешаю", - сказал Путин.
После чего начался запуск агрегата.
"Компрессорный агрегат запущен", - доложили президенту участники встречи.
"Поздравляю вас", - сказал Путин.
Также президент пожелал трудовому коллективу предприятия хорошей работы.
"Таких предприятий пока в России не было, это уникальное предприятие. Еще один шаг в укрепление технологической независимости и суверенитета России", - отметил Путин.
Сборочно-испытательный комплекс по производству крупнотоннажных компрессорных агрегатов сжиженного природного газа (СПГ) построен в городе Зеленодольске в рамках Концепции технологического развития РФ на период до 2030 года.