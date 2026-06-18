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Путин дал старт работе комплекса по производству СПГ в Татарстане - РИА Новости, 18.06.2026
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21:47 18.06.2026
Путин дал старт работе комплекса по производству СПГ в Татарстане

Путин дал старт работе нового комплекса "Казанькомпрессормаш" в Татарстане

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава Республики Татарстан Рустам Минниханов перед церемонией открытия комплекса компрессорных агрегатов СПГ
Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Татарстан Рустам Минниханов перед церемонией открытия комплекса компрессорных агрегатов СПГ - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин дал старт работе нового сборочно-испытательного комплекса "Казанькомпрессормаш" в Татарстане.
  • Комплекс специализируется на оборудовании для производства СПГ и построен в Зеленодольске в рамках Концепции технологического развития России на период до 2030 года.
  • Путин отметил уникальность предприятия и его вклад в укрепление технологической независимости и суверенитета России.
КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал старт работе нового сборочно-испытательного комплекса "Казанькомпрессормаш" в Татарстане, который специализируется на оборудовании для производства СПГ.
Путин вечером в четверг в Казани провел встречу с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Президент и глава региона по видео-конференц-связи приняли участие в церемонии запуска нового сборочно-испытательного комплекса "Казанькомпрессормаш".
"Разрешаю", - сказал Путин.
После чего начался запуск агрегата.
"Компрессорный агрегат запущен", - доложили президенту участники встречи.
"Поздравляю вас", - сказал Путин.
Также президент пожелал трудовому коллективу предприятия хорошей работы.
"Таких предприятий пока в России не было, это уникальное предприятие. Еще один шаг в укрепление технологической независимости и суверенитета России", - отметил Путин.
Сборочно-испытательный комплекс по производству крупнотоннажных компрессорных агрегатов сжиженного природного газа (СПГ) построен в городе Зеленодольске в рамках Концепции технологического развития РФ на период до 2030 года.
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РоссияКазаньЗеленодольскВладимир ПутинРустам МиннихановЭкономика
 
 
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