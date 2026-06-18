Трасса М-12 является результатом работы жителей Татарстана, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин отметил вклад уроженцев Татарстана, в частности Хуснуллина, в запуск автодороги М-12 "Восток".
- Трасса М-12 "Восток" связывает Москву с Екатеринбургом, планируется ее продление до Тюмени.
КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил, что запуск автодороги М-12 "Восток" во многом стал результатом работы уроженцев Татарстана, отдельно упомянув вице-премьера Марата Хуснуллина.
Путин в четверг в Казани провел встречу с главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. Глава региона поблагодарил президента за внимание к дорожно-транспортной инфраструктуре, в том числе за реализацию проекта автомобильной дороги М-12, которая связала Казань с Москвой.
"Это результат работы ваших представителей в федеральном правительстве, Марата Шакирзяновича (Хуснуллина)", - с улыбкой прокомментировал Путин.
Трасса М-12 "Восток" - автомобильная магистраль, которая связывает Москву с Екатеринбургом. Планируется продление трассы до Тюмени. В марте 2025 года Путин запустил движения беспилотного грузового транспорта по М-12.
Хуснулин - уроженец Казани, он был назначен вице-премьером в 2020 году. В правительстве он курирует строительный комплекс, жилищно-коммунальное хозяйство, дорожное строительство, региональное развитие, а также развитие новых регионов.