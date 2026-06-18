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Трасса М-12 является результатом работы жителей Татарстана, заявил Путин - РИА Новости, 18.06.2026
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21:39 18.06.2026 (обновлено: 22:44 18.06.2026)
Трасса М-12 является результатом работы жителей Татарстана, заявил Путин

Путин назвал запуск трассы М-12 «Восток» результатом работы жителей Татарстана

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава Республики Татарстан Рустам Минниханов перед церемонией открытия комплекса компрессорных агрегатов СПГ
Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Татарстан Рустам Минниханов перед церемонией открытия комплекса компрессорных агрегатов СПГ - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Татарстан Рустам Минниханов перед церемонией открытия комплекса компрессорных агрегатов СПГ
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин отметил вклад уроженцев Татарстана, в частности Хуснуллина, в запуск автодороги М-12 "Восток".
  • Трасса М-12 "Восток" связывает Москву с Екатеринбургом, планируется ее продление до Тюмени.
КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил, что запуск автодороги М-12 "Восток" во многом стал результатом работы уроженцев Татарстана, отдельно упомянув вице-премьера Марата Хуснуллина.
Путин в четверг в Казани провел встречу с главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. Глава региона поблагодарил президента за внимание к дорожно-транспортной инфраструктуре, в том числе за реализацию проекта автомобильной дороги М-12, которая связала Казань с Москвой.
"Это результат работы ваших представителей в федеральном правительстве, Марата Шакирзяновича (Хуснуллина)", - с улыбкой прокомментировал Путин.
Трасса М-12 "Восток" - автомобильная магистраль, которая связывает Москву с Екатеринбургом. Планируется продление трассы до Тюмени. В марте 2025 года Путин запустил движения беспилотного грузового транспорта по М-12.
Хуснулин - уроженец Казани, он был назначен вице-премьером в 2020 году. В правительстве он курирует строительный комплекс, жилищно-коммунальное хозяйство, дорожное строительство, региональное развитие, а также развитие новых регионов.
Рустам Минниханов - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
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КазаньМоскваРоссияВладимир ПутинРустам МиннихановЭкономика
 
 
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