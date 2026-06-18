Трасса М-12 является результатом работы жителей Татарстана, заявил Путин

КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости . Президент России Владимир Путин отметил, что запуск автодороги М-12 "Восток" во многом стал результатом работы уроженцев Татарстана, отдельно упомянув вице-премьера Марата Хуснуллина.

Хуснулин - уроженец Казани, он был назначен вице-премьером в 2020 году. В правительстве он курирует строительный комплекс, жилищно-коммунальное хозяйство, дорожное строительство, региональное развитие, а также развитие новых регионов.